Girondins : un candidat à la mairie veut faire partir Longuépée !

Candidat à la mairie de Bordeaux, l’écologiste Pierre Hurmic voudrait rencontrer les décideurs de King Street pour faire renvoyer le contesté Longuépée.

En période électorale, il n’est pas rare de voir les politiques se rapprocher des clubs de football. Et pour cause : les nombreux supporters constituent autant de votes potentiels. Candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie de Bordeaux, Pierre Hurmic a ainsi affirmé lors du Talk de WebGirondins qu’il voudrait bien voir partir le très contesté président Frédéric Longuépée…

« J’ai cru comprendre que pour les Ultramarines, le départ de Frédéric Longuépée est un préalable et j’ai cru comprendre aussi que Mr Longuépée ne souhaitait plus du tout discuter avec les Ultramarines à moins qu’il ait changé d’avis au contraire, il souhaitait discuter par avocats interposés, car il a clairement indiqué qu’il souhaitait engager une procédure pénale à l’encontre des Ultramarines. »

« J’ai l’impression qu’aujourd’hui les ponts sont rompus entre Mr Longuépée et les supporters. Le préalable c’est le départ de Mr Longuépée. Quand on arrive a un tel point de non-discussion et de menace de poursuites pénales je pense que les questions que j’aimerais poser au représentant de King Street si je faisais partie de la rencontre avec Nicolas Florian ce serait : « Est ce que vous avez l’intention de maintenir Mr Longuépée à la direction du club compte tenu de l’impopularité qu’il a su acquérir en très peu de temps ? »

« Il s’est mis les supporters à dos, il s’est mis les journalistes à dos. J’ai suivi de près les mésaventures avec le sponsor. C’est une question que j’aimerais poser au représentant du fonds de pension si leur intention est de s’inscrire durablement, il faut qu’ils prennent leur responsabilité et que Mr Longuépée s’en aille dans les meilleurs délais. »