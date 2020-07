Girondins : un départ juteux pourrait lancer le mercato bordelais

false

François Kamano (Girondins, 24 ans) est courtisé par le Lokomotiv Moscou au mercato. Le club russe est prêt à tout pour s’attacher les services de l’ailier.

On vous en parlait déjà pas plus tard que ce jeudi : François Kamano reste un joueur bankable aux Girondins de Bordeaux. Dans la sinistrose ambiante, l’international guinéen (24 ans) semble être celui qui a le plus de chances de faire ses valises au mercato.

Foot Mercato confirme en effet l’intérêt du Lokomotiv Moscou, qui succède à Krasnodar parmi les courtisans de Kamano depuis l’hiver dernier . Cet intérêt ne s’est pas évanoui, bien au contraire puisque le club russe fait le forcing et a déjà démarré les discussions pour un transfert cet été.

Kamano devrait s’envoler vers d’autres cieux cet été

« Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Girondins, l’ancien Bastiais devrait s’envoler vers d’autres cieux cet été, précise FM. Un départ de l’international guinéen permettrait à Bordeaux de renflouer les caisses. »