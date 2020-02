Girondins : un repreneur se déclare et affirme vouloir virer Sousa, Macia et cie !

true

C’est une nouvelle qui va certainement plaire à nombre de supporters bordelais, dont les Ultramarines, qui font leur possible pour que King Street revende le FCGB au plus vite : le chef d’entreprise Bruno Fievet, originaire de Picardie mais fan de longue date du club au scapulaire, a déclaré son intérêt pour les Girondins dans Sud Ouest. Et son ambition est claire : virer toutes les recrues de GACP, dont Paulo Sousa, pour revenir aux valeurs bordelaises !

« J’ai eu (le président) Frédéric Longuépée au téléphone. Le contact a été positif malgré notre vision différente. C’est quelqu’un d’intègre, qui croit en un projet commercial quand moi je crois en un projet sportif. J’ai beaucoup de respect pour King Street. Quand on met 70 M€ sur la table, on ne peut pas leur reprocher de ne pas faire leur travail. »

« J’ai bien compris que c’est GACP qui a mis le club dans l’état actuel en signant des contrats faramineux et en faisant exploser la masse salariale. King Street n’est pas coupable, à la limite seulement un peu responsable de ne pas avoir vu ce qu’il se passait. Mon combat est contre l’héritage GACP : Hugo Varela, Paulo Sousa, Eduardo Macia… »