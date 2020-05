Girondins : une alternative au dépôt de bilan soumise à King Street

true

Alors que King Street n’a pas fait part de ses intentions concernant les Girondins de Bordeaux, l’idée de transférer la gestion du club à Fortress, l’un des bailleurs de fonds du club, est envisageable.

Entre le passif financier important du club, la crise du coronavirus et la fronde des supporters contre la direction en place (Longuépée – Thiodet) à coup de Leaks tous plus compromettants les uns que les autres, les Girondins de Bordeaux sont en train de devenir un lourd fardeau pour le fonds d’investissement King Street.

Pas destiné à investir dans le football et encore moins à Bordeaux, la banque d’investissements US avait repris la main après l’échec de GACP et de son actionnaire Joe Da Grosa et se pose aujourd’hui la question de l’après alors qu’Eduardo Macia, rattrapé par les affaires, cherche à quitter le club et que Paulo Sousa se demande de plus en plus ce qu’il est venu faire dans cette galère. Depuis quelques semaines, la menace d’un dépôt de bilan plane.

Fortress comme bouée de sauvetage

Interrogé par « Sud-Ouest », le dirigeant fondateur de la société de gestion Longchamp Asset management, David Armstrong, a donné son avis sur le dossier… Suggérant un nouveau changement de direction : « Le dépôt de bilan est possible techniquement mais il reviendrait à tirer un trait sur l’investissement, mais avant le dépôt de bilan, il y a une étape intermédiaire : Fortress ». Egalement dans l’actionnariat des Girondins, cette société a aussi les reins suffisants pour remettre au pot aux Girondins… Si elle le souhaite : « Tout dépend s’ils pensent que l’affaire peut être redressée ou s’ils considèrent que c’est plié ».