Girondins : une source confirme le recadrage de Sousa par Longuépée

Depuis le début de la semaine, on parle autant du beau match des Girondins de Bordeaux à Paris (3-4) dimanche que des tensions internes. Et notamment de la relation entre Paulo Sousa et son président, Frédéric Longuépée, qui serait devenue invivable depuis janvier, quand le dirigeant a tenté de faire changer une interview de son entraîneur.

Le journaliste de 20 Minutes Clément Carpentier, proche du FCGB, confirme qu’il y a recadrage de Sousa par Longuépée et que l’ambiance est sclérosée au sein du club… « Ils semblent au bord de la rupture aujourd’hui. Rien ne va plus entre eux. L’Equipe a notamment révélé qu’un épisode avait particulièrement tendu les relations ces dernières semaines. »

« La tentative de retoucher l’interview du technicien a provoqué le courroux de Paulo Sousa, furibard, qui a demandé des explications au mois de janvier. Comme le club l’a laissé entendre dans un communiqué, Frédéric Longuépée lui aurait rappelé que chacun était tenu de parler de son domaine de compétence. Chacun jugera si on peut parler de censure… Ça ne respire pas vraiment la sérénité. »