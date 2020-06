Girondins – VIDEOS : la grève contre Longuépée rencontre un franc succès !

true

Plus de 2000 supporters de Bordeaux ont répondu à l’appel des Ultramarines à manifester contre la direction des Girondins.

Comme nous vous l’annonçions ce matin, une grosse manifestation avait lieu ce samedi après-midi à Bordeaux pour réclamer le départ de Frédéric Longuépée de la présidence des Girondins. Un mouvement face à l’hôtel de ville à l’initiative des Ultramarines87, soutenus par de nombreux anciens joueurs, et qui a rencontré un franc succès.

En effet, ils étaient plus de 2000 à s’être réunis place Pey Berland pour chanter et craquer des fumigènes en protestation face à la direction du club. Un mouvement largement relayé sur les réseaux sociaux et faisant fi des consignes sanitaires les plus élémentaires en ces temps de crise sanitaire du Covid-19.

Les supporters des Girondins demandent la démission de @f_longuepee place Pey Berland #NousLesGirondins pic.twitter.com/0GG2J2omGV — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 27, 2020

La place Pey Berland à Bordeaux noyée dans les fumigènes des supporters des @girondins en colère #NousLesGirondins pic.twitter.com/MoR9L13p2h — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 27, 2020