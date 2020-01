Girondins : Yacine Adli donne la recette pour sortir de la crise

true

Battus par Lyon (1-2) samedi dernier, les Girondins de Bordeaux restent désormais sur quatre défaites consécutives en L1. Une série catastrophique pour un club qui flirtait avec la zone Champions League il y a peu. Interrogé sur cette mauvaise passe en conférence de presse, le milieu de terrain Yacine Adli a donné la recette pour retrouver le chemin du succès.

« Si le doute s’est installé ? Oui, forcément. L’équipe traverse une phase difficile. On reste sur quatre défaites d’affilée en Ligue 1 donc c’est très compliqué . On sait que cette équipe est capable de faire de bonnes choses, on sait sur quoi se reposer et ça passera par le travail. On va travailler pour revenir à notre niveau et enchaîner les victoires. »

« Si l’ambiance dans le vestiaire s’en ressent ? Non, pas forcément. C’est vrai qu’un vestiaire qui perd n’est pas aussi joyeux qu’un vestiaire qui enchaîne les victoires, mais on connaît la qualité de notre groupe, les qualités humaines de chacun donc on peut se raccrocher à ça. On va essayer de tous se remettre dans le droit chemin pour repartir de l’avant. C’est en restant soudés qu’on arrivera à faire quelque chose donc on va suivre ce chemin. »