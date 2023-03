Bouhazama (ex ASSE) dérape, Rennes a perdu 2 joueurs, coup dur au LOSC, Ineos largué à MU ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

SCO Angers : Bouhazama dérape

Le SCO s’offre une nouvelle affaire dont il se serait bien passé. Avant la lourde défaite concédée dimanche à Montpellier (0-5), Abdel Bouhazama a choqué la majorité de son groupe en déclarant, au sujet du geste d’Ilyes Chetti, suspecté d’attouchements sexuels : « C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. » Pour clore un discours plein de testostérone, le coach du SCO a exhorté ses joueurs à montrer «(leurs) c… » à la Mosson. Contacté par L’Équipe hier soir, le directeur de la communication Mohamed Sifaoui a démenti ces propos évoquant « des bobards ». Bouhazama, de son côté, a nié catégoriquement avoir dérapé durant sa causerie hier après-midi... avant de reconnaître très tard dans la soirée avoir prononcé les propos cités plus haut. « Oui, oui… Mais quand vous le ressortez du contexte… Je dis bien aussi que ce qui a été fait par le joueur n’est pas bien, a-t-il expliqué. Mais je dis aussi qu’on a tous fait des erreurs ou des bêtises, qui n’a pas fait d’erreur comme Ilyes ? Voilà. Je ne cautionne pas son geste, je suis père de famille, j’ai deux filles. Comme mon joueur allait jouer, c’était pour le mettre dans de bonnes conditions, pour qu’on dédramatise, entre guillemets. »

Stade de Reims : Caillot rend un dernier hommage à Fontaine

Entré dans l’histoire avec ses 13 buts inscrits lors de la Coupe du monde 1958, Just Fontaine a connu un dernier hommage hier, lui qui aura aussi briller avec trois titres de champions de France sous les couleurs du Stade de Reims. « Nous, on construit l’avenir, mais on sait ce que l’histoire du Stade de Reims doit à Raymond Kopa et à Just Fontaine, a salué Jean-Pierre Caillot dans L’Équipe. C’étaient deux légendes qui ont fait rêver. “Justo” était fier d’avoir porté le maillot rémois et c’était normal de lui rendre hommage. Je ne l’ai pas connu comme joueur, mais nous nous sommes côtoyés et il avait toujours un mot gentil. Il était très investi pour les autres. »

Stade Rennais, FC Lorient : Laurienté juge la Ligue 1

Ancien attaquant du Stade Rennais et du FC Lorient, Armand Lauriente coule des jours paisibles à Sassuolo où il a pris le temps de juger la Ligue 1, comparée à la Serie A. « Je dirais qu’en Ligue 1, individuellement parlant, joueur par joueur, il y a de très grosses qualités individuelles. En Italie, les équipes jouent bien mieux ensemble : ça défend mieux ensemble, ça attaque souvent mieux ensemble, a-t-il analysé sur Foot Mercato. Donc au final, c’est plus compliqué car quand une équipe joue ensemble, cela devient plus dur de rentrer dans les défenses. C’est plus compliqué en Italie, même tactiquement les joueurs sont meilleurs. »

LOSC : André suspendu à Toulouse

Les coups durs s’enchaînent du côté du LOSC. Après les blessures de Bafodé Diakité et Tiago Djalo, voici la suspension à venir de Benjamin André ! Averti lors du derby contre le RC Lens, samedi au stade Bollaert (1-1), le milieu de terrain lillois serait automatiquement suspendu à Toulouse lors de la 28e journée de Ligue 1 en raison d’accumulation de cartons jaunes.