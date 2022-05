Bourigeaud (Rennes) songe à un départ, les cadors s'agitent pour Ekitike (Reims), Mapou de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade Rennais : Bourigeaud, un discours aux allures de der au Roazhon Park ?

Auteur du premier but du Stade Rennais face à l'OM (2-0), Benjamin Bourigeaud a laissé entendre en zone mixte qu'il avait peut-être joué son dernier match au Roazhon Park :

« Je ne sais pas, c'est bizarre car je ne sais pas de quoi est fait mon avenir, je ne sais pas si c'était la dernière fois aujourd'hui. Forcément, il y a des sentiments qui me traverse mais j'essaye de rester focus jusqu'à la fin de saison. J'ai envie de bien finir cette saison avec le club et puis après il y aura une réflexion à avoir. Je suis fier, j'ai vécu de beaux moments. J'espère encore en vivre la semaine prochaine. J'essaye de profiter pleinement de ces moments-là (...) Peut-être que l'histoire n'est pas encore terminée, je ne sais pas... »

AS Monaco : Ben Yedder en mode finale face au RC Lens

Après son triplé face à Brest (4-2) qui permet à l'AS Monaco de reprendre la deuxième place à l'OM, Wissam Ben Yedder a laissé entendre à Canal+ qu'il était déjà pleinement concentré sur la « finale » de la saison des Monégasques à Bollaert face à Lens samedi prochain :

« On vient d'enchaîner neuf victoires consécutives. On était dans une période difficile avec les éliminations en Ligue Europa et Coupe de France. On a su être costaud, rester solidaire entre nous, on mérite d'être là. C'est du travail et on va essayer de terminer le travail la semaine prochaine pour être deuxième ».

Girondins : Gérard Lopez et David Guion réagissent à la quasi-relégation

Si les Girondins de Bordeaux ne sont pas encore mathématiquement en Ligue 2, les trois points d'écart et la différence de but largement défavorable laissent entendre que l'affaire est pliée avant même le dernier match.

Dans un communiqué, Gérard Lopez a réagi à cette descente, assurant ne pas vouloir lâcher le club :

« Je vais prendre la nuit pour digérer tout ça. Nous allons vraisemblablement en Ligue 2. Je mesure et je comprends la colère des supporters. Nous aurons une grande responsabilité pour y répondre, faire le bilan et trouver les solutions pour remonter au plus vite. Je m'exprimerai à froid après la saison. Je continuerai à mettre, comme je l'ai toujours fait, toute mon énergie à sauver le club ».

De son côté, David Guion plaide coupable de n'avoir pu redresser la barre :

« C'est un échec, c'est une triste soirée, une saison très difficile. Évidemment, on pense de suite aux amoureux des Girondins, à ceux qui travaillent au quotidien pour mettre cette équipe dans de bonnes conditions, à nos supporters. La saison a été tellement mauvaise, je pense que l'on mérite ce qui nous arrive aussi. On analysera en temps et en heure cette saison qui, dès le départ, est très mal partie. Plus ça allait, plus il y a eu des problèmes, plus tous ces échecs étaient difficiles à surmonter. On mérite les critiques. Je me mets dans cet échec-là, j'étais venu pour maintenir les Girondins et je n'y suis pas arrivé. J'avais 13 matches, deux mois et demi, je n'ai pas su fédérer autour de ce maintien ».

MHSC : Mapou Yanga-Mbiwa prêt à revenir ?

Disparu des radars depuis son départ de l'OL en 2020, Mapou Yanga-Mbiwa (33 ans) n'a pas encore mis un terme à sa carrière. Vivant aujourd'hui à Dubaï mais présent à Montpellier pour célébrer les 10 ans du titre de champion face au PSG, l'ancien défenseur de Rome et de l'OL a laissé entendre au Midi Libre qu'il pourrait revenir si on lui demandait :

« Aujourd'hui, je prend un peu de bon temps avant de m'y remettre. Je n'ai pas eu d'offres suffisamment intéressantes. Je ne suis pas pressé, je ne vais pas me jeter sur n'importe quoi. Un retour est toujours possible : regardez Rémy (Cabella) ! Il faut voir avec Laurent (Nicollin). Se retrouver avec certains anciens champions de France en 2012, ce serait assez fort ».

Stade de Reims : la liste des géants pour Ekitike s'allonge, Faes a des pistes

Ce dimanche, L'Union fait quelques indiscrétions sur le Mercato à venir du Stade de Reims. Concernant Hugo Ekitike (19 ans), Newcastle serait la piste la plus chaude mais le média champenois n'enterre pas le Borussia Dortmund, ajoutant Manchester City, Manchester United, Chelsea ou encore la Juventus dans le dossier.

A la RTBF, l'agent de Wout Faes, Peter Smeets en a également dit plus, parlant de convoitises émanant « des trois grands championnats » (Angleterre, Espagne, Italie). Aujourd'hui, le défenseur belge attend le coup de fil des entraîneurs des clubs concernés avant de se positionner.

Le Melting-clubs du 15 mai Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur