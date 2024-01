L'avenir de David scellé, une recrue arrive à Lille, un Rennais refuse la Premier League, Nice dégraisse

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

LOSC : David ne partira pas cet hiver

D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, Jonathan David devrait rester au LOSC cet hiver malgré l’intérêt de clubs européens. Mais la situation de l'attaquant canadien devrait être à surveiller l'été prochain.

LOSC : Tiago Morais signe aujourd’hui !

Annoncé depuis quelques jours, le transfert de Tiago Morais (Boavista, 20 ans) au LOSC va bien avoir lieu. L’Equipe confirme que l’ailier portugais est arrivé lundi soir à Lucchin et a passé sa visite médicale dans la matinée. La signature devrait suivre.

Équipe de France : Ménès freine pour Barcola et Chevalier en Bleu

Dans son dernier « Face à Pierrot » sur YouTube, Pierre Ménès a évoqué la possibilité de voir Bradley Barcola (PSG) et Lucas Chevalier (LOSC) intégrer l’équipe de France à court terme. Il n’imagine pas les deux hommes en capacité de briguer une place dans le groupe des Bleus pour l’Euro allemand :

« Barcola est plus appelé à faire les JO que l’Euro. La blessure de Coman, c’est deux mois. Ça lui laisse le temps de revenir. Je ne suis pas certain qu’à quelques mois de l’Euro, Didier Deschamps soit très friand de changements… Chevalier ? Même réponse pour Lucas. Il est évident que s’il continue comme ça, il est promis à un grand avenir. Bien plus que le toulousain Guillaume Restes pour qui j’émets quelques réserves. Je pense que lui, tôt ou tard, il sera appelé en équipe de France mais Mike Maignan est jeune et il va devoir attendre… »

Stade Rennais : Wooh a recalé un club de Premier League

Alors qu’il s’apprête à revenir au Stade Rennais après son élimination à la CAN avec le Cameroun, Christopher Wooh (22 ans) ne quittera pas la Bretagne sur ce mois de janvier. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien Lensois aurait recalé la proposition des anglais de Burnley selon L’Equipe. Le montpelliérain Maxime Estève (MHSC) va le remplacer au sein du 19ème de Premier League.

Lemina (PSG) finalement vers la Ligue 2 ?

Dans le viseur du LOSC sur ce Mercato d’hiver, Noha Lemina (Sampdoria, 18 ans) devrait finalement signer en Ligue 2. Selon L’Equipe, le milieu offensif – qui appartient toujours au PSG - est tout proche de rejoindre le SC Amiens en prêt avec option d’achat. Un accord Paris – Amiens a été trouvé même si d’autres clubs français tentent encore de détourner le joueur de la Picardie.

OGC Nice : un premier départ acté en attendant Bouanani

En attendant le prêt au FC Lorient de Badredine Bouanani, l’OGC Nice a acté le départ de Robson Bambu. Rentré de son prêt au Vasco de Gama et évoqué du côté de l’ESTAC (L2) cet hiver, le Brésilien a finalement rejoint le club portugais d’Arouca (D1) en prêt avec option d’achat. Le Gym l’a officialisé lundi.

🤝 Robson Bambu est prêté (avec option d’achat) à Arouca



🔴⚫️ L’#OGCNice lui souhaite une bonne fin de saison — OGC Nice (@ogcnice) January 29, 2024

Le Havre attaqué sur Youté Kinkoué ?

Brillant sur ses quelques apparitions cette saison en Ligue 2, Etienne Youté Kinkoué (Le Havre, 22 ans) pourrait faire l’objet d’un gros transfert avant jeudi. En effet, selon Foot Mercato, le RB Salzbourg (sur le point de lâcher la piste Sinaly Diomandé et de recruter l’ancien niçois Flavius Daniliuc (Salernitana)) et l’Eintracht Francfort s’écharpent pour récupérer le natif de Lyon.

Le Stade de Reims va prêter Salama en L2

En panne de temps de jeu au Stade de Reims, Amine Salama va se relancer en Ligue 2. Comme le rapporte Mohamed Toubache-Ter, l’ancien Angevin va être prêté pour cinq mois, sans option d’achat, au SM Caen. Il devrait arriver en Normandie mercredi.

Accord total Reims-Caen.



Amine Salama débarque au Stade Malherbe Caen pour un prêt sec de 5 mois.



Devrait arriver, ce Mercredi. #SDR #SMCaen — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 29, 2024

Mais aussi...

Le FC Metz bloque N'Guessan et vise Kiteishvili

Le FC Metz a changé d’avis : alors qu’il s’apprêtait à laisser filer son jeune milieu Jean N’Guessan (20 ans) à Charleroi et que tout était ok pour le prêt sans option d’achat du milieu ivoirien, les Grenats auraient changé leurs plans selon Foot Mercato. Le club lorrain va conserver son joueur pour tenter d’aller chercher le maintien.

Sans transition, L’Equipe nous apprend que Metz va tenter le coup pour le milieu offensif géorgien Otar Kiteishvili (27 ans), lequel n’a plus que six mois de contrat au Strum Graz (D1 autrichienne).

FC Lorient : Romain Faivre file en Angleterre

Comme annoncé par Loïc Féry ce week-end, le FC Lorient commence à faire le ménage et à éjecter ses stars. Recruté par Bournemouth pour 15 M€ à Lyon l’été dernier, Romain Faivre va retourner au sein du club anglais cet hiver selon Foot Mercato. Les Merlus attendent juste l’officialisation du prêt de Badredine Bouanani (OGC Nice) avant d’acter le mouvement.

🚨🟠🇫🇷🇩🇿 #Ligue1 |



❌️ Bournemouth va casser dans les prochaines heures le prêt de Romain Faivre.



✅️⏳️ Badredine Bouanani est à un pas de rejoindre Lorient en prêt payant sans OA pic.twitter.com/jDVnQfmUA8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 29, 2024

Girondins : Riera voit du mieux après la victoire sur Angers

Hier soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 2, les Girondins ont battu Angers (1-0) au Matmut. S'ils sont toujours 13es, ils ne sont plus qu'à 6 points de la zone des playoffs. Leur entraîneur, Albert Riera, voit du mieux chez son équipe : "Tous les matches sont compliqués, mais ça fait du bien. Félicitations à l’équipe, qui le mérite et qui travaille très bien. Des fois, il manque le petit quelque chose, une erreur technique ou un peu de patience, mais l’on se doit de bien jouer, et ce soir (lundi), pour moi, on mérite de remporter le match. On voit une progression très importante, les joueurs sont convaincus par notre travail. Je sens que l’on est une équipe, avec et sans ballon. On a mieux joué contre Auxerre, Nice et Saint-Étienne, que face à certaines équipes contre lesquelles on a gagné, comme Dunkerque ou Valenciennes. Tu peux faire un bon match et le perdre, ou faire un mauvais match et le gagner. Le plus important reste la prestation de l’équipe en fin de compte".

Girondins : Lilian Laslandes promu sur un banc de L2

Régis Brouard n’a pas survécu au mauvais classement du SC Bastia, modeste 16ème de Ligue 2 cette saison. Le coach du club insulaire a été démis de ses fonctions au même titre que son adjoint Frédéric Née. Le Sporting a annoncé la promotion de Lilian Laslandes, coach de la réserve, et Michel Moretti « jusqu’à nouvel ordre ».

MHSC : Sagnan va remplacer Estève

Dans 100% Paillade, hier, le journaliste Bertrand Queneutte a expliqué que Maxime Estève allait bien s'engager avec Burnley et que Modibo Sagnan (FC Utrecht) devrait être son remplaçant : "Le montage financier a fait hésiter le club jusque-là. 12 M€, 2M€ de plus de bonus et 15% sur le bénéfice de la revente sauf que l’argent n’arriverait pas d’un seul coup. Une petite partie tout de suite, une autre cet été et le reste étalé par les Anglais. L’autre souci, c'est de trouver le remplaçant de Maxime Estève. Modibo Sagnan est dans le viseur plus que jamais, il est prêt à rejoindre Montpellier mais il faut encore convaincre Utrecht de le lâcher. Cela serait en bonne voie. Maxime Estève, quant à lui, est séduit à l’idée de rejoindre Burnley pour le projet, les conditions et le coach Kompany. Quand, en face, le MHSC ne lui a pas proposé de prolonger alors qu’il sera en fin de contrat en juin 2025. A cette heure, son transfert serait donc en bonne voie mais… il faut une décision finale et elle n’est pas encore là".

Podcast Men's Up Life