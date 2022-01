Ça bouge déjà à Bordeaux, Monaco contrarie l’OM, l’ASSE loin du compte pour Cho

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Kalu premier départ de Bordeaux ?

Lancés dans une grande lessive, notamment pour rééquilibrer leurs comptes devant la DNCG, les Girondins de Bordeaux songent à vendre pas moins de six joueurs au mercato hivernal. Le premier d’entre eux pourrait se nommer Samuel Kalu. D’après RMC Sport, Watford a formulé une offre aux dirigeants du club aquitain. Le départ de l’ailier nigérian pourrait rapporter pas moins de 4 millions d’euros au FCGB. De son côté, Laurent Koscielny n'est pas écarté et s’est même entraîné hier. La direction bordelaise lui a néanmoins bien signifié son intention de se séparer de lui. Plusieurs solutions sont envisagées, la principale étant la résiliation de contrat. Foot Mercato croit enfin savoir que Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, est pressenti pour remplacer Vladimir Petkovic sur le banc.

Tchouaméni freiné à Monaco, Gigot ciblé

Aurélien Tchouaméni (21 ans) en fait partie des joueurs courtisés cet hiver. L’AS Monaco n’ayant pas besoin de liquidités et le milieu international ne se voyant pas quitter l’ASM en cours de saison, les chances qu’il délaisse la Principauté cet hiver sont toutefois nulles. Il ne manque pas de prétendants, parmi les plus prestigieux du continent (Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Juventus). Mais L’Équipe affirme qu’aucun n’a encore pris l’avantage, sa blessure contractée dimanche à Nantes (1-1) freinant sa saison linéaire. Le quotidien sportif ajoute que Samuel Gigot est dans les petits papiers de l’AS Monaco. Pour rappel, le défenseur central droit du Spartak Moscou (28 ans) est également sur les tablettes de l’OM et de l'OL.

Leipzig casse sa tirelire pour Cho

Mohamed-Ali Cho fait tourner bien des têtes au mercato hivernal. Juste avant la nouvelle année, on avait ainsi appris que l’ASSE était venue aux renseignements pour un prêt de six mois mais la pépite d’Angers avait d’autres objectifs que d’aider un club à se maintenir en Ligue 1. Courtisé par l’AC Milan ou le Borussia Dortmund, le joueur de 17 ans aurait même fait l’objet d’une offre comprise entre 20 et 25 millions d’euros du RB Leipzig ! Une délégation du club allemand aurait rencontré récemment le président Saïd Chabane dans un hôtel parisien pour trouver un accord.

