Ça bouge pour Atal et Boudaoui à Nice, Strasbourg chipe une pépite au LOSC, le sort de Le Bris (Lorient) réglé

OGC Nice : Atal et Boudaoui courtisés !

Et si le Gym perdait ses internationaux algériens cet hiver ? Selon le média Compétition, c’est tout à fait possible ! Poussé dehors à six mois de la fin de son contrat du fait de ses démêlés avec la justice, Youcef Atal (27 ans) serait dans le viseur d’Aston Villa. A la demande d’Unai Emery, qui appréciait son profil au PSG, l’actuel troisième de Premier League aurait pris langue avec l’entourage d’Atal.

Autre rumeur émanant d’Algérie : un intérêt du RB Leipzig pour le milieu Hicham Boudaoui (23 ans). Compétition assure toutefois que le joueur, apprécié de Francesco Farioli, est intransférable « pour le moment ».

LOSC : un deal inespéré trouvé pour Djalo ?

Le Portugais refusant de prolonger son contrat au-delà de juin 2024, le LOSC cherche à transférer Tiago Djalo (23 ans) en janvier. Selon Foot Mercato, les Dogues sont sur le point de signer le coup de l’année puisqu’un club, dont l’identité n’a pas filtré (Inter Milan ?), est prêt à recruter l’ancien joueur du Milan AC dès maintenant … pour le prêter six mois à Lille. Soit le LOSC a trouvé un pigeon, soit il y a d’autres intérêts qui nous dépassent derrière car on ne saisit pas quel intérêt aurait un club à payer une indemnité pour un joueur qui arrivera libre de toute façon au 30 juin.

Mais aussi...

RC Strasbourg : BlueCo chipe une pépite au nez et à la barbe du LOSC

BlueCo a donné le ton : il ne veut que des prospects pour renforcer le RC Strasbourg en janvier. La cellule de recrutement alsacienne s’est donc mise en chasse du remplaçant de Lebo Mothiba et, si l’on en croit L’Equipe, s’apprête à mettre la main sur l’un des plus grands espoirs européens en attaque : Milos Lukovic (IMT Belgrade, 18 ans), 10 buts en 19 matchs de D1 serbe cette saison. Pour chiper ce joueur au LOSC, également sur le coup, le RCSA va débourser 5 M€.

FC Lorient : le sort de Régis Le Bris est réglé

Si les supporters du FC Lorient ne le supportent plus et se sont prononcés en nombre en faveur de son éviction, Régis Le Bris devrait bien poursuivre sa mission chez les Merlus. Selon Mohamed Toubache-Ter et malgré les sérieuses tensions apparues à l’issue de l’humiliation contre Brest (0-4), la tendance est au maintien du technicien. Le président Loïc Féry a profité de la trêve pour consulter les joueurs et Le Bris aurait obtenu un soutien majoritaire du vestiaire et du staff.

Le Havre : trois départs espérés pour une arrivée ?

Si le Havre n’a pas les moyens de faire de folies sur le Mercato d’hiver, l’actuel 11ème de Ligue 1 rêve de faire signer un latéral gauche. Une arrivée qui ne pourra intervenir qu’en cas de départs. Selon Foot Mercato, Issa Soumaré, Kandet Diawara, Nolan Mbemba seraient notamment concernés…

Girondins : un attaquant gabonais dans le viseur

Si l’on en croit le site gabonais Sport241, les Girondins de Bordeaux seraient sur les rangs pour accueillir l’attaquant de l’Aris Limassol (D1 chypriote), Shavy Babicka (23 ans). International A dans son pays (9 sélections, 1 but), le natif de Libreville ne serait toutefois pas très chaud à l’idée de rejoindre la Ligue 2 française. Affaire à suivre donc…

