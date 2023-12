Ça bouge pour Djalo (LOSC), Mourinho vise un joueur de Nice, Riera explose à Bordeaux

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

LOSC : deux nouveaux poids lourds pour Djalo

En fin de contrat au 30 juin prochain au LOSC, Tiago Djalo (23 ans) est promis à un départ dans un plus grand club. Cité du côté de l’Inter Milan mais également du FC Barcelone, l’ancien défenseur du Milan AC a deux autres courtisans de renom si l’on en croit La Gazzetta dello Sport : la Juventus Turin et l’Atlético Madrid. Plus que jamais le Portugais à l’embarras du choix alors que Lille envisage de le vendre en janvier afin qu’il ne parte pas libre six mois plus tard…

OGC Nice : l’AS Roma sur Bouanani

Pépite de l’OGC Nice où il dispose d’un temps de jeu famélique depuis l’arrivée de Francesco Farioli, Badredine Bouanani (18 ans) pourrait quitter les Aiglons prochainement. Selon Foot Mercato, l’AS Rome de José Mourinho a des vues sur le jeune milieu offensif algérien. Affaire à suivre.

Stade Rennais, OL : Källström reprend du service

Retiré des terrains depuis 2017 et son ultime passage à Djurgardens, Kim Källström (41 ans) s’apprête à faire un retour remarqué dans le football. Fort de ses 131 capes avec la sélection suédoise, l’ancien milieu du Stade Rennais et de l’OL a été nommé « directeur du football » de la sélection suédoise au 1er janvier 2024.

Kim Källström är tilltänkt att bli fotbollschef på Svenska Fotbollförbundet.



Den nya rollen innebär ett omfattande och gediget uppdrag, där han kommer att leda den nya fotbollsorganisationen på SvFF. 🇸🇪



Välkommen till SvFF, Kim! 👋 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) December 6, 2023

AS Monaco : Hütter se justifie pour Ben Yedder

Wissam Ben Yedder remplaçant de luxe sur 3 des 4 derniers matchs de l’AS Monaco, Adi Hütter a été contraint de se justifier en conférence de presse sur la gestion de l’international tricolore… et l’Autrichien ne s’est pas caché :

« Je sais que nous avons deux attaquants de très haut niveau. Cela dépend aussi du système de jeu utilisé. On a aussi deux numéros 10 (Golovine, Minamino) qui sont aussi très bons. Ce n'est pas toujours facile pour moi de faire des choix. J'ai été content de le voir marquer contre Montpellier. Parfois, il s'assied sur le banc, parfois non. C'est mon job de le gérer. Je ne veux pas parler d'un joueur en particulier. Maghnes Akliouche est aussi sur le banc alors qu'il avait fait un très bon match contre Marseille. C'est mon boulot de gérer ça. Personne n'est plus important que le club. Je ne sais pas s'il l'accepte, mais il doit l'accepter, c'est un joueur de l'AS Monaco. Ce n'est pas facile non plus pour moi, mais les joueurs doivent l'accepter. »

Mais aussi...

Toulouse FC : les supporters ne veulent plus de Martinez Novell

Décrié par ses joueurs, pointé du doigt avec son staff par Damien Comolli à l’issue de Toulouse – Lorient (1-1) dimanche dernier, Carles Martinez Novell est malgré tout toujours en poste sur le banc des Violets. Un choix du président toulousain qui ne souhaite pas se déjuger au sujet de l’ancien du Barça… Mais qui n’est pas compris par les supporters. L’excellent site LesViolets.com a fait un sondage sur le maintien de Martinez Novell sur le banc et, sur plus de 10 000 votants, 73% estiment qu’il faut limoger le technicien espagnol dès maintenant. Le technicien aura la pression s’il échoue à Lyon dimanche (17h05)…

Girondins : Riera s’embrouille avec un journaliste

C’était déjà compliqué depuis quelques matchs mais rien ne va plus aujourd’hui entre le coach de Bordeaux Albert Riera et certains journalistes. A deux jours du match de Coupe de France de son équipe contre Angoulême, l’Espagnol s’en est pris au correspondant de France Bleu qu’il a jugé irrespectueux :

« Quand je parle au joueur et dans la vie, je parle avec respect. On peut dire beaucoup de choses avec respect. Peu importe quelle profession tu as dans la vie, je parle avec respect. Je parle avec respect à mes joueurs. C'est quelque chose que j'espère de vous, et toi de parler avec respect des joueurs (il le regarde dans les yeux, NDLR). Tu peux me critiquer, car c'est moi qui organise et qui décide comment jouent les joueurs. Je crois que tu manques beaucoup de respect à mes joueurs », a lâché Riera, tendu par certaines réflexions du journaliste en question sur Straczek ou encore Weissbeck.

Stade de Reims : Still lâché par Sunderland ?

Propriété de Kyril Louis-Dreyfus, Sunderland suivait de près Will Still en vue de remplacer Tony Mowbray, tout juste limogé. Mais à en croire les informations du Times, le pensionnaire de Championship aurait abandonné la piste menant au coach du Stade de Reims. Selon le tabloïd britannique, les Black Cats auraient opté pour Kim Hellberg. Libre depuis la fin de son aventure avec l’IFK Värnamo, ce jeune entraîneur suédois de 35 ans avait notamment mené la formation scandinave à la cinquième place de l’Allsvenskan (D1 suédoise) avant de rendre son tablier, désireux de s’offrir un nouveau challenge à l’étranger.

Podcast Men's Up Life