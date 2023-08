Ça bouge pour Thuram et Todibo à Nice, un Brésilien signe à Strasbourg, le cousin de Haaland au Havre ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Thuram trop cher pour la Juve et Naples ?

Selon Nicolo Schira, la Juventus et Naples lorgnent Kephren Thuram. Mais Nice demande 40 M€ et cela freine les deux clubs italiens...



Todibo priorité de MU si Maguire part

Fabrizio Romano indique qu'en cas de transfert d'Harry Maguire, dans le viseur de Sest Ham, Manchester United tentera d'enrôler Jean-Clair Todibo. Le Niçois est LA priorité de MU.

Chelsea prête un ailier à Strasbourg

Arrivé de Santos à la mi-juillet contre 15 M€, l'ailier Angelo Gabriel ne reste pas à Chelsea qui l'a prêté à Strasbourg jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Zakaria (Juve) de plus en plus proche de Monaco

Suivi par Lens, Strasbourg et Rennes, Denis Zakaria devrait bien rejoindre l'AS Monaco pour 20 M€. « Les dernières discussions portent sur un transfert aux environs de 18 M€ + des incentives. Un montant qui convient aux Bianconeri, mais le joueur attend un dernier geste financier pour accepter de faire ses valises», révèle Ignazio Genuardi.

Les dernières discussions portent sur un transfert aux environs de 18 M€ + des incentives. Un montant qui convient aux Bianconeri, mais le joueur attend un dernier geste financier pour accepter de faire ses valises. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 8, 2023

Mais aussi...

Le Havre : le cousin d'Erling Haaland en approche !

Selon Foot Mercato, le HAC est sur le point de s'attacher les services de Jonatan Braut Brunes, qui n'est autre que le cousin d'Erling Haaland. Les promus sont mieux placés que les Belges de Louvain pour recruter cet attaquant de 23 ans, auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 20 matches avec Stromgodset.

Stade de Reims : Cajuste vendu au Napoli, Nakamura arrive

Le Stade de Reims et le Napoli se seraient mis d'accord sur le transfert du milieu suédois Jens Cajuste (22 ans). Arrivé en 2022 en Champagne, il a disputé 42 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et inscrit 6 buts. Foot Mercato, qui a révélé l'information, n'a pas précisé le montant de l'opération. Par ailleurs, Keito Nakamura et son entourage sont à Reims ce mercredi. L'ailier gauche japonais de 23 ans, sous contrat avec les Autrichiens de Linsk, passera sa visite médicale ce jour.

AJ Auxerre : direction l'Australie pour Sakhi ?

L'Equipe annonce que le milieu de terrain de l'AJA Hamza Sakhi est sur le point de s'engager avec Melbourne City, champion d'Australie en titre. Âgé de 27 ans, il a disputé 181 matches avec l'AJA pendant cinq saisons.

Le craquage de fumigène coûtera 500€ à son auteur

L'Etat a validé l'usage dans les stades de fumigènes sous encadrement. Mais d'un autre côté, il a également décidé de durcir le ton à l'égard de ceux qui s'amuseraient à en craquer sans autorisation. Ceux qui auront été identifiés devront s'acquitter d'une amende forfaitaire délictuelles d'un montant de 500€ qui sera également mentionnée dans le casier judiciaire !

Girondins : un gardien dans le viseur

Le journaliste de L'Equipe Emery Taisne annonce que les Girondins de Bordeaux ont l'intention de recruter un gardien d'ici la fin du mercato. Un ailier pourrait également être ciblé mais uniquement en cas de vente d'un joueur offensif au préalable (Oudin ou Elis).

Podcast Men's Up Life