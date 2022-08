Chelsea concurrence Nice pour un milieu, Clermont vise un joueur de l'OL, les supporters de Troyes en appellent à Batlles

Si l'OGC Nice négocie actuellement avec l'Inter Milan pour récupérer le jeune milieu de terrain Cesare Casadei (19 ans), le Gym n'est pas seul sur les rangs pour l'international U19 italien. En effet, Fabrizio Romano confirme que si la priorité du moment du côté de Chelsea est de finaliser les arrivées de Wesley Fofana (Leicester) et Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelone), les Blues sont toujours à fond sur Casadei et envisagent de formuler une nouvelle offre...

Chelsea are in direct contact for Pierre Aubameyang and Wesley Fofana as priority deals, but still working on top talents for the future. New round of talks scheduled with Inter for Cesare Casadei next week. 🚨🔵 #CFC



Race still open but Chelsea want to try again with new bid.