Classement des agences de football : Sport Cover, numéro 1 en France !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le métier d’agent est de plus en plus médiatisé. Conseillers, intermédiaires, ou représentants licenciés, ces hommes et femmes chargés de gérer les carrières des joueurs occupent un rôle prépondérant dans le fonctionnement du football actuel. Plus encore lors de chaque mercato. Ainsi, le site spécialisé dans les mutations de footballeurs « Transfermarkt » a réalisé une étude pour constituer le classement des agences de football les plus valorisées en France. Avec un portefeuille client de 30 joueurs, Meïssa N’diaye voit son agence Sport Cover pointer à la première place. Classico Sports Management (32 clients) et Excellence Sport Nation (5 clients) complètent le podium. Découvrez le classement complet ci-dessous.