Clermont content de son coup, les supporters lyonnais se mobilisent avant Reims, Guion bientôt viré à Bordeaux

Gonalons rassuré après le nul contre le PSG

Le capitaine de Clermont Maxime Gonalons n'a pas caché sa joie après avoir tenu en échec le PSG (0-0) hier. "C'est un très bon match de la part de l'équipe, s'est-il réjouit sue Prime Video. C'est vrai qu'on vit un début de championnat compliqué mais dans le jeu, on reste les mêmes, le coach garde ses principes. Et quand on met la bonne agressivité comme aujourd'hui, surtout face à un tel adversaire qui peut nous mettre en difficulté à tout moment, ce n'est pas anodin. C'est bien de prendre un point face au PSG, mais il faut continuer, car la route est longue. Si on joue comme ça sur les prochains matches, on n'a aucune inquiétude à avoir"

250 supporters à l'aéroport pour soutenir les Gones, Boateng de retour au Bayern ?

Les joueurs de l’OL ont pris la direction de Reims samedi et ils ont été accueillis par plusieurs centaines de supporters à l’aéroport de Bron. Malgré deux points en six matchs, les Bad Gones et Lyon 1950 avaient appelé à un rassemblement pour les encourager et 250 supporters étaient présents.

Par ailleurs, Jerome Boateng, libre depuis la fin de son contrat avec l'OL, serait sur le point de retourner au Bayern Munich. A 35 ans, le défenseur central s'entraîne avec le champion d'Allemagne, où les dirigeants sont prêts à lui proposer un contrat. Une décision qui ne plaît pas beaucoup aux supporters bavarois à cause de son procès pour violences conjugales.

Les lyonnais venus nombreux à l'aéroport de bron pour encourager les joueurs de l'@OL avant #Lyon contre #reims ! Allez l'OL 🔴🔵🦁 pic.twitter.com/ieiYPmOvvL — Guifoz 🇫🇷❤️💙🦁 (@Guifoz2) September 30, 2023

Tosin absent contre Montpellier

Pour la réception de Montpellier ce dimanche, Lorient est privé de l’attaquant Aiyegun Tosin, annoncé en soins. Pour le suppléer, Régis Le Bris n’a pas fait appel à un joueur à vocation offensive mais à Loris Mouyokolo, défenseur central.

Mais aussi...

TFC : polémique avec Aboukhlal

Blessé au genou droit il y a dix jours contre l'Union Saint-Gilloise (1-1), Zakaria Aboukhlal manque cruellement au TFC, qui va tenter de se relancer à domicile contre Metz ce dimanche après sa défaite à Lens (1-2). Les Violets n'ont pas communiqué sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Et pour cause, cette blessure est source de tension ! L'attaquant marocain aurait refusé de se faire opérer car cela aurait compromis ses chances de participer à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Le staff médical toulousain n'est évidemment pas d'accord avec ce choix, alors que Carles Martinel Novell doit, lui, composer avec et chercher des solutions au sein de son effectif pour suppléer cette absence.

OGC Nice : des Aiglons touchés par le choc Beka Beka

A 15h, l'OGCN disputera un match au sommet face au Stade Brestois à l'Allianz Riviera. Mais c'est peu dire que les Aiglons n'ont pas la tête au football. La tentative de suicide d'Alexis Beka Beka vendredi a profondément choqué ses coéquipiers. Florent Ghisolfi les a rencontrés un par un pour qu'ils puissent dire ce qu'ils avaient sur le cœur. L'entraîneur, Francesco Farioli, a reconnu en conférence de presse que son groupe est touché. Mais il espère que ses troupes sauront puiser dans cet événement une source de motivation pour faire chuter le SB29.

Le Havre : Bayo ne pourra pas affronter les Dogues

Comme cela arrive souvent, le LOSC a prévu une clause dans le contrat de prêt de Mohamed Bayo au HAC pour que l'attaquant ne puisse pas affronter les Dogues. C'est donc sans son buteur que le promu défier les Dogues cet après-midi. Mais ce n'est pas vraiment un souci puisque six joueurs ont déjà marqué au Havre cette saison, deuxième meilleur total de Ligue 1.

Girondins : Lopez a acté le départ de Guion

Sur la sellette, David Guion a reçu un bien mauvais cadeau d'anniversaire de la part des Girondins hier à Grenoble. Le FCGB s'est en effet incliné (0-2), à cause notamment d'une énorme erreur de son gardien, qui a raté son dribble en dehors de sa surface et a vu son adversaire marquer. Les supporters bordelais ont réclamé la tête du coach et, selon L'Equipe, Gérard Lopez aurait pris la décision de se séparer de lui d'ici la prochaine trêve internationale, dans une semaine.

