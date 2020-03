Coronavirus : la France et l’Angleterre vont se mettre en pause ce vendredi !

true

Sauf surprise, les organisateurs de la Ligue 1 et de la Premier League vont suivre les confrères européens et mettre en suspend leur championnat respectif ce vendredi.

Après l’Italie, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne, en attendant l’UEFA qui statuera mardi concernant ses compétitions europénnes, l’Angleterre et la France devraient être les prochains à annoncer la suspension de leurs championnats à cause de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Le OL – Reims de ce vendredi en sursis

Alors que la FFF a annoncé la suspension immédiate des compétitions qu’elle organise, la LFP doit en effet se prononcer en fin de matinée à l’issue d’un conseil d’administration extraordinaire programmé pour 10h. Bon nombre de présidents parmi lesquels Waldemar Kita (FC Nantes) et Jean-Michel Aulas (OL) y sont favorables même si cela représenterait une perte sèche de 20 M€ de droits TV par journée. Il n’est d’ailleurs pas improbable que la rencontre OL – Reims de ce soir (20h45), pour l’heure toujours programmée, ne se déroule pas.

Le cas Arteta pousse les Anglais à la raison

En Angleterre, où l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a été contrôlé positif au coronavirus, obligeant la mise en quarantaine des Gunners, un conseil doit aussi se tenir ce vendredi pour décider la poursuite ou non de la Premier League. L’Espagnol n’est pas le seul cas potentiel de l’autre côté de la Manche. A Leicester, trois joueurs sont en attente de tests, confinés à domicile. Quant à Benjamin Mendy, il s’est mis en isolement après que l’un de ses proches a présenté les symptômes du Covid-19.