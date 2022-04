Costil (Bordeaux) règle ses comptes, Cabella privé d'OM – MHSC, encore un blessé à Lorient avant l'ASSE

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Girondins : Costil contre-attaque en justice !

Accusé de racisme par certains supporters, Benoît Costil entend bien laver son honneur. Discret depuis que la polémique a éclaté, le portier international des Girondins de Bordeaux est sorti du silence sur Instagram... annonçant une action en justice contre ceux qui l'ont accusé : « Des individus mal intentionnés ont cru pouvoir porter atteinte à mon honneur et à ma réputation, en colportant publiquement de fausses informations, m'accusant d'avoir eu de soi-disant propos et comportements racistes au sein de l'effectif. Je conteste avec la plus grande force et la plus grande fermeté ces fausses accusations qui ne correspondent, ni à mes valeurs, ni à mon éducation. C'est pourquoi, j'ai demandé à mon avocat, Maître David Boussidan, d'engager les procédures judiciaires adaptées, afin de faire toute la lumière sur cette affaire et les mobiles de leurs auteurs, lesquels devront répondre de leurs agissements », a écrit le gardien, qui a tenu à remercier ses soutiens dans cette sombre affaire.

Pas de Cabella pour OM - Montpellier

S'il a signé hier son contrat de deux mois au MHSC, Rémy Cabella (32 ans) ne participera pas au match OM – Montpellier de dimanche soir. En effet, Olivier Dall'Oglio a fait savoir au Midi Libre que le timing était trop court pour récupérer l'ancien joueur de Krasnodar : « Rémy, qui revient de blessure, se réathlétise ici depuis quelques semaines. Il devrait réintégrer le groupe en début de semaine prochaine. C’est un choix mûri avec l’ensemble des acteurs du club. (...) Il va nous amener pas mal d’expérience et va peut-être rebooster l’attaque ». Cabella pourrait faire ses débuts pour Montpellier – Reims le 17 avril prochain.

FC Lorient : deux nouveaux incertains pour les Verts

Bonke Innocent quasiment forfait pour le match entre le FC Lorient et l'ASSE vendredi soir (21 heures), Christophe Pelissier enchaîne les tuiles du côté des Merlus. En effet, comme le rapporte Ouest-France, Enzo Le Fée (qui souffre des ischios depuis le match du PSG) et Vincent Le Goff ont écourté la séance d'entraînement de mercredi. Les deux joueurs garnissent la liste des incertains pour le choc du maintien de demain soir...

RC Strasbourg : un retour inespéré face à l'OL ?

Ce dimanche, pour la réception de l'OL (17h05), Julien Stéphan pourrait avoir une bonne nouvelle en provenance de son infirmerie. Sur le flanc depuis le 24 octobre dernier (hernie), Maxime Le Marchand a fait son retour à l'entraînement collectif au RC Strasbourg. Le défenseur devrait être le seul retour parmi les absents alsaciens. Sanjin Prcic et Ismaël Doukouré se rapprochent d'un retour mais étaient encore en entraînement individuel hier. Adrien Thomasson n'a pas encore repris la course...

Le Melting-clubs du 7 avril Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur