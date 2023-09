Umtiti va mieux au LOSC, Grosso pas un premier choix à l'OL, Guion positive à Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OL : ça se confirme, Grosso n'était pas le premier choix de Textor

Selon le média argentin Olé, l'OL a bien contacté Marcelo Gallardo avant de prendre contact avec Fabio Grosso pour la succession de Laurent Blanc. Mais le Muneco, comme il l'avait fait avec l'OM en juin, n'a pas donné suite et continue d'attendre la bonne opportunité en provenance du Vieux Continent.

RC Strasbourg : Sissoko de retour face à Lens ?

Absent pour le derby contre Metz (0-1) dimanche en raison d'une cheville douloureuse, Ibrahima Sissoko pourrait faire sa rentrée vendredi pour la réception de Lens. Il a en tout cas participé à l'entraînement de mardi avec le reste du groupe alsacien. Lucas Perrin, lui, a écourté la séance alors que Jessy Deminguet et Thomas Delaine sont restés aux soins.

MHSC : le coup de gueule de Der Zakarian entendu

Dimanche, après le nul contre Rennes (0-0), Michel Der Zakarian a poussé un coup de gueule contre l'état de la pelouse de la Mosson. L'entraîneur du MHSC a été entendu puisque, sur France Bleu, le vice-président de la métropole de Montpellier, Christian Assaf, a promis une meilleure aire de jeu d'ici deux à trois semaines : "Je trouve qu’il y a une amélioration de la pelouse. Je ne dis pas que c’est parfait mais par rapport aux précédents matches à domicile, on a senti une amélioration. Les services me disent que si les températures continuent de baisser et sous réserve qu’il y ait quelques pluies d’automne qui arrivent, on devrait pouvoir avoir une pelouse digne de ce nom dans les quinze jours à trois semaines. C’est vrai qu’il va peut-être falloir revoir la technique, je ne le nie pas. Mais les choix techniques qu’on va prendre qu’ils soient sur le type de pelouse ou sur les moyens financiers, on va les prendre avec le club. On va tout poser sur la table, avec le staff technique aussi. Je comprends la colère de Michel Der Zakarian, il veut les meilleures conditions pour avoir les meilleurs résultats possibles et nous aussi mais là où je lui en veux c’est de considérer que les jardiniers ou des gens à la mairie peuvent avoir une idée sur l’avantage qui est donné à une équipe ou à l’autre. C’est de sa responsabilité, nous assumons les nôtres".

OGC Nice : Laborde vise l’Europe

Invité sur la chaîne L'Équipe, Gaëtan Laborde a évoqué le bon début de saison de l’OGC Nice. « On est très contents, on a bien travaillé pendant la préparation. Ça reste un début de saison, il faut rester prudent. On bosse beaucoup avec Francesco Farioli. Il demande des choses spécifiques, on fait beaucoup de tactique et de vidéo, a-t-il dévoilé. L'équipe adhère à ses idées et, avec l'état d'esprit que l'on y met, cela se passe bien. Notre ambition n'a pas changé. On veut être européen l'année prochaine, peu importe la place. Plus on sera haut et plus on sera ambitieux à la fin. Aujourd'hui, il faut rester très prudent. Les deux prochains matches seront un bon challenge pour nous. »

LOSC : Umtiti est sorti de l'hôpital

Frustré par la défaite du LOSC hier à domicile contre le Stade de Reims, Paulo Fonseca a pesté contre l’arbitrage. « Je ne comprends pas certaines décisions de l’arbitre. Il y a une faute sur Chevalier et une autre sur Umtiti. Pour moi il n’y a pas de doute. Il y a un bloc d’abord sur Lucas. Et puis que trois minutes de temps additionnel (à la fin, ndlr), c’est incroyable. L’arbitre a influencé le résultat. » Le technicien portugais a par ailleurs donné des nouvelles de Samuel Umtiti, victime d’un malaise à la pause dans le vestiaire. « Il est à l’hôpital, il a une contusion. Je ne sais pas maintenant mais il ne pourra pas jouer le prochain match », a expliqué Fonseca au micro de Prime Video. Depuis ce matin, le champion du monde 2018 a quitté l'hôpital après avoir effectué des tests rassurants et aurait même passé la nuit à son domicile. Un point sera fait aujourd'hui à Luchin sur sa situation.

Stade de Reims : Still aux anges après Lille

Vainqueur hier à Lille, le Stade de Reims a repris des couleurs (5e de Ligue 1) et fait plaisir à Will Still, qui sait que le LOSC n’avait plus perdu à domicile depuis 22 matches toutes compétitions confondues. « On a toujours dit qu'on n'avait peur de personne et qu’on était capables d’accomplir de grandes choses, a répondu le coach champenois. On voulait absolument fermer l'axe du jeu lillois et on a alors très bien maîtrisé cet aspect. Après nous être facilité la tâche en marquant sur une phase arrêtée (par Mohamed Daramy sur une remise de Marshall Munetsi après un corner dévié de Junya Ito, 12e), notre deuxième but symbolise parfaitement le plan de jeu, soit une récupération plein axe et une exploitation des espaces laissés dans leur dos par les Lillois. »

Girondins de Bordeaux : Guion positive après Guingamp

Malgré le match nul entre l’EA Guingamp et les Girondins de Bordeaux (0-0), David Guion a tenu à positiver. « On était venu pour prendre les points, mais vu la physionomie du match... On a eu quelques situations, mais pas assez à mon goût. On aurait pu l'emporter en fin de match, mais je n'oublie pas que Guingamp a eu un penalty détourné par notre gardien. Le match nul semble logique ce soir, mais nous sommes déçus, car on visait les points. On a des matchs importants qui arrivent, dans une période restreinte, on se doit de les aborder avec beaucoup d'ambition, car on doit remonter au classement, a-t-il prévenu. Cette saison, j'ai un groupe beaucoup plus élargi et plus homogène que la saison dernière. On a gagné en maturité à travers notre recrutement, avec des garçons qui connaissent parfaitement la Ligue 2. Quelques jeunes joueurs talentueux nous ont quittés, notre meilleur buteur Josh Maja est également parti. On a changé la moitié du onze de départ, mais cette saison, c'est un groupe et un effectif plus homogène, et sur la durée, cela va nous être bénéfique. »

