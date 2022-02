Coupe de France : après Monaco, et en attendant Nice ou l'OM, un deuxième club s'est qualifié pour les demies

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

C'est la fin du rêve pour Bergerac mais la poursuite d'un autre pour Versailles, qui rejoint Monaco en demi-finales de la Coupe de France et attend de savoir qui de Nice ou Marseille et Nantes ou Bastia les y rejoindra. Versailles s'est imposé aux tirs au but (5 t.a.b. à 4) après qu'un score de 1-1 ait sanctionné les 90 minutes de temps réglementaire.

Diarrassouba avait ouvert le score pour Versailles à la 14e. Bergerac avait égalisé à la dernière seconde par Tressens (90e). Les visiteurs ont joué à dix à partir de la 79e après l'expulsion d'Ibayi. Mais malgré cette infériorité et le coup de massue de l'ultime minute, ils sont parvenus à passer. Le tirage au sort des demi-finales sera effectué à la fin de Nice-Marseille en fin de soirée, par le sélectionneur national, Didier Deschamps.