Coupe de France : Daniel Riolo crache sur les petits clubs, son rêve enfin exaucé

Daniel Riolo risque de se faire quelques ennemis au sein des petits clubs français. Interrogé sur les 16es de finale de la Coupe de France, avant même le tirage au sort des 8es hier soir, le polémiste a fait sensation en démolissant les petits poucets pour faire la part belle au choc du 8 février prochain entre le PSG et l’OM.

« Je veux que les gros s'expliquent entre eux »

« La Coupe de France, c’est bien. Mais en 32es de finale, les petits c’est leur tour de carnaval, ils s’éclatent et tu as toujours 2 ou 3 gros qui se ramassent la gueule dans la boue et ça rigoler mais pour la suite, je veux que les gros s'expliquent entre eux, je veux voir Marseille-PSG, a-t-il revendiqué au micro de RMC Sport. Je veux voir le vainqueur de ce match-là contre un autre gros style Lille ou n’importe qui. Vous vouliez quoi, que Les Herbies tapent Reims ? Moi, je ne comprends pas ça. »

🇫🇷 Aucune surprise lors des 16èmes de finale de Coupe de France : décevant ?



🎙 Daniel Riolo : "C'est en 32èmes les surprises ! Après ça terminé, je veux que les gros s'expliquent entre eux, je veux voir Marseille-PSG !" pic.twitter.com/1LSoIzaMa9 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 23, 2023

Pour résumer Daniel Riolo apprécie la Coupe de France jusqu’à un certain stade. Après les 32es de finale, le polémiste de RMC Sport estime que seuls les plus gros clubs doivent batailler pour le sacre final. Le choc entre le PSG et l'OM le ravit.

