Coupe de France : heure, chaîne... Toutes les infos sur OM - Cannet-Rocheville

Coupe de France (32e de finale) : match déséquilibré sur le papier entre l'OM, deuxième de Ligue 1, et le Cannet-Rocheville, pensionnaire de National 3 ce dimanche (13h45) au Vélodrome. Supporters phocéens, vous pourrez suivre le match sur France 3 région ou Eurosport Player. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But Football Club que ça se passe.

