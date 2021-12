Coupe de France : heure, chaîne... Toutes les infos sur Poitiers - Lens

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Coupe de France (32e de finale) : Poitiers reçoit Lens ce dimanche (13h45). Supporters du RACING, vous pourrez suivre le match sur Eurosport Player ou sur la chaîne régionale de France 3. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But Football Club que ça se passe.