Coupe de France : l'ASSE, le RC Lens et l'OM en clair, sur quelles chaînes voir les 32e de finale ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Jeudi 16 décembre

Valenciennes FC - RC Strasbourg Alsace (21h) : Eurosport 2

Vendredi 17 décembre

Paris FC - Olympique Lyonnais (21h00) : Eurosport 2

Samedi 18 décembre

Toulouse FC - Nîmes Olympique ; ESTAC Troyes - AS Nancy-Lorraine ; Hauts-Lyonnais ou FC Bourgoin Jailleu - SC Bastia (​13h45) : Eurosport 2

AS Panazol - AS Vitré ; Solidarité Scolaire ou US Sarre-Union - FC Versailles 78 (13h45) : Eurosport Player

FC Sochaux Montbéliard - FC Nantes ; JS Chemin Bas d'Avignon - Clermont Foot 63 ; EA Guingamp - Amiens SC (16h00) : Eurosport 2

Jura Sud Foot - Saint-Denis FC ; Vénissieux FC - US Créteil Lusitanos (16h00) : Eurosport Player

LOSC Lille - AJ Auxerre ; AS Cannes - Dijon FCO ; Quevilly Rouen Métropole - Stade Lavallois MFC (18h30) : Eurosport 2

ES Thaon - AS Beauvais Oise (18h30) : Eurosport Player

Stade Rennais - FC Lorient (21h00) : Eurosport 2

Dimanche 19 décembre

ES Cannet Rocheville - Olympique de Marseille ; Red Star - AS Monaco ; Lyon La Duchère - AS Saint-Étienne ; Stade Poitevin FC - RC Lens ; Bergerac Périgord FC - FC Metz (13h45) : France 3 et Eurosport 2

Andrézieux-Bouthéon FC - Montpellier HSC ; Reims Sainte-Anne - Stade de Reims ; ESA Linas-Monthléry - Angers SCO (16h00) : Eurosport 2

Wasquehal Football - Vannes OC (16h00) : Eurosport Player

Club Franciscain ou SO Cholet - OGC Nice ; FC Girondins de Bordeaux - Jumeaux de M'Zoisia ; Dinan-Léhon FC - Stade Brestois 29 (18h20) : Eurosport 2

US Chauvigny - C'Chartres Football ; Montauban FC TG - La Roche Vendée Football (18h20) : Eurosport Player

Entente Feignies-Aulnoye FC - Paris Saint-Germain (21h10) : Eurosport 2

La programmation du dimanche avec les 15 matchs qui clôtureront les 32èmes de la #CoupeDeFrance ⬇️ pic.twitter.com/HG5Bv3TBbG — Coupe de France (@coupedefrance) December 1, 2021