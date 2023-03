Coupe de France : les équipes qualifiées pour les demi-finales

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Vainqueurs respectivement de Grenoble (2-1), du RC Lens (2-1), de Rodez (6-1) et de l'Olympique de Marseille (2-2, 7-6 t.a.b.), l'Olympique Lyonnais, le FC Nantes, Toulouse et Annecy forment le dernier carré de l'édition 2022-2023 de la Coupe de France. Alors que le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce jeudi soir (20h50), les matchs se disputeront les 4 et 5 avril prochains.