Coupe de France : Monaco bat Nice (2-0) et se qualifie

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Un but de Kevin Volland en fin de première mi-temps et un autre de Ruben Aguilar en fin de rencontre ont permis à l'AS Monaco d'obtenir son billet pour les 8es de finale de Coupe de France ce soir à Nice (2-0). Seule ombre au tableau pour l'ASM : la sortie d'Aurélien Tchouaméni sur blessure musculaire et remplacé par le jeune Eliot Matazo (20 ans). Le tirage au sort du prochain tour aura lieu d'ici quelques minutes. A suivre sur notre site... Il y aura seulement 7 équipes de Ligue 1 et une de L2, Toulouse.