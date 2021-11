Coupe de France : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le tirage des 32e de finale ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Initialement programmés en janvier, les 32e de finale de la Coupe de France ont été avancés à l'occasion de la saison 2021-22. En effet, ce sont les 18 et 19 décembre prochain qu'ont lieu l'entrée en lice des clubs de l'élite.

Ce lundi 29 novembre au soir, aux alentours de 19 heures, vous pourrez suivre le tirage au sort des 32 affiches de la compétition. Eurosport, diffuseur officiel de la compétition, retransmettra ce dernier sur son deuxième canal (Eurosport 2).

Tous les matches de la compétition ainsi que les émissions « Jour de Coupe » et « Soir de Coupe » seront à suivre en direct et en intégralité sur les plateformes Eurosport (Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr).

Le calendrier complet de la compétition pour la Ligue 1

32e de finale : 18-19 décembre

16e de finale : 2-3 janvier (sans les internationaux africains appelés à la CAN)

8e de finale : 29-30 janvier (sans les internationaux sud-américains et africains encore à la CAN)

Quart de finale : 9 février (sans les éventuels finalistes de la CAN)

Demi-finales : 2 mars

Finale : 8 mai