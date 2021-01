Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Dans l'attente de savoir si le Gouvernement autorisera la reprise du sport amateur et donc les 5e et 6e tour prévus en octobre et gelés suite à l'arrêt des compétitions, la FFF ne tirera au sort que les matches de la voie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ce jeudi, soit le 8e tour du 20 janvier et les 32e finale regroupant les 10 clubs de L2 toujours en lice et les 20 clubs de L1 (date à déterminer).

Le tirage de la Coupe de France à suivre sur Eurosport

Pour suivre le tirage au sort de la Coupe de France, nous vous invitons à vous brancher sur le site d'Eurosport à 19 heures. Il est aussi possible de suivre le tirage au sort en streaming et directement par internet via le player Eurosport, ICI.