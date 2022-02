Coupe de France : un PSG ou Nice - OM en quart de finale, les affiches !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

A quelques minutes du dernier huitième de finale opposant le PSG à l'OGC Nice au Parc des Princes (21h15), on va connaître les quatre affiches des quarts de finale. Des matchs qui se joueront dans un peu moins de dix jours, les 8, 9 et 10 février et seront diffusés en direct sur France 3 et Eurosport 2.

Pour ce tirage au sort, on retrouvera quatre équipes de Ligue 1 : le FC Nantes, tombeur de Brest (2-0), l'OM, qui a éliminé Montpellier aux penaltys (1-1, 5-4), l'AS Monaco, qui s'est imposé 4-2 à Lens dimanche soir et le vainqueur du choc PSG – Nice.

Deux clubs de Ligue 2, Amiens et Bastia, ainsi que deux petits poucets de National 2, Versailles et Bergerac - qui ont respectivement éliminés le Toulouse FC (L2) et l'ASSE - complètent le tableau.

Le tirage en direct :

PSG ou Nice - OM

Bergerac (N2) - Versailles (N2)

FC Nantes - SC Bastia (L2)

AS Monaco - SC Amiens (L2)