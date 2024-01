Cristiano Ronaldo invité à tester la L1, Nice dénonce une agression à Bordeaux, le Brésil pour Balotelli ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Brest : Eric Roy veut voir Cristiano Ronaldo en L1

Après Paulo Fonseca (LOSC), un deuxième coach de Ligue 1 a répondu à la punchline de Cristiano Ronaldo sur le niveau du championnat français par rapport à la Saudi Pro League. A l’issue de la difficile qualification de Brest à Trélissac (2-1), Eric Roy a en effet pris la parole.

« Je l’invite à venir sur le terrain. Je ne sais pas s’il aurait apprécié. Ce n’est pas que je ne suis pas d’accord mais Cristiano Ronaldo n’a jamais joué en Ligue 1. Comment il peut se donner un étalonnage ? Il faut y avoir joué. C’est son opinion, on la respecte, mais après il n’y a pas grand-chose à dire par rapport à ça ».

Girondins - Nice : les Niçois agressés, Bordeaux ouvre une enquête

Samedi, la rencontre Girondins de Bordeaux – OGC Nice (2-3) en 16èmes de finale de la Coupe de France a été retardée par des incidents entre supporters en tribune.

Du côté de l’OGC Nice, on a vite dégainé un communiqué en déplorant « l’agression subie » par les supporters du Gym, victime d’une « tentative de vol de bâche par les supporters des girondins » et attendant que « la lumière soit faite par les autorités compétentes ».

A Bordeaux, on a condamné les violences dans l’enceinte du Matmut Atlantique, promettant de faire la lumière sur les faits : « Une enquête a immédiatement été diligentée, en coopération étroite avec les autorités, pour faire la lumière sur les circonstances précises des incidents et identifier les individus fautifs, afin de prononcer les sanctions qui s’imposent, avec la plus grande fermeté ».

COMMUNIQUE DU CLUB



Le club déplore les incidents survenus avant la rencontre de Coupe de France opposant les Girondins à l’OGC Nice, et condamne des violences qui n’ont absolument pas leur place dans le football. Une enquête a immédiatement été diligentée, en coopération étroite… pic.twitter.com/W11bCaeRkR — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 20, 2024

Balotelli proposé au Brésil

Désireux de quitter la Turquie et le club d’Adana Demirspor pour retourner en Italie, Mario Balotelli (33 ans) a des touches pour faire comme Dimitri Payet et filer au Brésil. En effet, si l’on en croit GloboEsporte, « Super Mario » aurait été proposé au Grêmio pour remplacer Luis Suarez (parti à l’Inter Miami). Parmi les autres grands noms offerts à la formation de Porto Alegre, on retrouve Luis Muriel, Christian Benteke, Edinson Cavani ou encore Diego Costa.

OGC Nice, Toulouse FC : la folle rumeur Jota

D’après Record, le Toulouse FC, l’OGC Nice et le Milan AC seraient sur les rangs pour recruter Jota Silva (Vitoria Guimaraes, 24 ans) pour qui son club réclame 10 M€. Pour autant, si l’on en croit les Violets, aucun de ces trois clubs n’est passé à l’action pour l’ailier portugais et du côté du Téfécé, on ne le fera pas.

MHSC : un attaquant va débarquer

D’après le site Allez-Paillade, Montpellier va recruter un attaquant avant la fin du Mercato le 1er février. Concernant le profil, c’est en revanche plutôt flou : s’agira-t-il d’une doublure qui permettra de résilier le prêt de Kelvin Yeboah ou d’un concurrent à Akor Adams ? Cela va sans doute dépendre des opportunités…

AS Monaco : un crack de Dijon va débarquer

Selon L'Equipe, l'AS Monaco va enregistrer la signature du prometteur Jules Stawiecki (Dijon FCO, 16 ans). Le club asémite a accepté de payer 1,5 M€ pour le transfert du portier.

Le RC Strasbourg a tenté Bahoya (SCO Angers) mais...

Si l’Eintracht Francfort a lancé l’assaut avec une offre de 8 M€ pour le prometteur Jean-Mattéo Bahoya (SCO Angers, 18 ans), un club de Ligue 1 se serait renseigné sur le dossier du jeune milieu offensif. D’après L’Equipe, il s’agirait du RC Strasbourg – qui ne devrait cependant pas aller plus loin et surenchérir sur l’offre allemande.

Lokesa vers la Ligue 1 ?

Auteur d’un bon début de saison en Eredivisie avec Waalwijk, Chris Lokesa (milieu, 19 ans) intéresse du beau monde. Selon Foot Mercato, le jeune Belgo-congolais est dans le viseur du Werder de Brême et d’un club de Ligue 1 dont l’identité n’a pas filtré.

