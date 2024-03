Daniel Riolo annonce l'arrivée d'un géant mondial en Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Coup de tonnerre pour l’avenir de la Ligue 1 ! Invité à évoquer le sujet hier soir, Daniel Riolo a fait quelques révélations croustillantes au sujet du naming. Selon lui, McDonald’s devrait être le prochain naming du championnat français, pour un contrat de 20 M€/an sur 3 ans.

La réponse cash de la LFP

Le précédent contrat avec Uber Eats tissé par Vincent Labrune et ses équipes rapportait jusque-là pas moins de 15 millions d’euros. Une vraie bonne affaire ? « Labrune a vu la vierge, un dossier a été déposé sur son bureau, venu de tout en haut par le biais du gouvernement : McDo, qui n’a pas vraiment envie que ça se cache, a affirmé Riolo au micro de RMC Sport. Là, ils bossent sur la com’. »

Foot Mercato confirme les informations de Riolo et précise qu'il reste désormais à boucler l'opération car des discussions avec d'autres marques sont toujours ouvertes en parallèle. « Nous sommes actuellement en discussions actives sur le naming de la Ligue 1 pour les saisons futures, a répondu la LFP. Nous ne ferons aucun commentaire sur d’éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions sont finalisées et validées par nos instances. »





🚨 @DanielRiolo donne des infos sur le futur naming de la Ligue 1 pic.twitter.com/sIEyCQf1RQ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 4, 2024

