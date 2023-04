Dante se lâche sur son avenir à Nice, nouveaux coups durs à Rennes et Strasbourg !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Dante joue franc-jeu sur son avenir

Invité de l'émission « Salon VIP » sur beIN Sport, Dante (39 ans) a évoqué son avenir, lui qui arrive en fin de contrat chez les Aiglons mais se voit bien encore continuer un peu : « On commence à discuter d'une prolongation. On espère avoir une bonne fin. J'espère jouer encore un an, deux peut-être mais trois c'est impossible. Restons lucide ! (rires) Même si le club me proposait deux ans, je dirais non. A mon âge, il me faut une prolongation d'un an. Il faut que je garde cet objectif de prouver aux gens que je suis encore capable (…) Le jour où j'aurais mal partout, où je sens que je ne peux plus aider mon équipe. Ce sera basta ! »

Ce Rennais qui veut faire des misères à Nice en Ligue Europa Conférence

Prêté par le Stade Rennais au FC Bâle, Andy Diouf (19 ans) se réjouit de pouvoir croiser le fer avec l'OGC Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence ce jeudi. Dnas un entretien à Foot Mercato, le milieu de terrain des Espoirs a confié sa grande hate : «je suis impatient à l’idée de rejouer en France, ça fait longtemps et en réalité je n’ai jamais joué de match complet en professionnel dans un stade français donc ça va être une grande première pour moi ».

Et aussi...

MHSC : Der Zakarian peste contre sa réputation

Invité sur RMC dans l'émission « Génération After », Michel Der Zakarian est revenu sur la réputation qu'il exècre : celle d'un entraîneur défensif. «C’est n’importe quoi! J’ai pas ce discours-là avec mes joueurs, j’ai envie que mes équipes marquent des buts. Après tout dépend de la qualité de l’effectif que tu as et de la qualité des joueurs. Quand tu veux jouer haut et presser haut il te faut des joueurs qui vont vite derrière sinon tu vas au suicide, des joueurs qui ont un physique énorme pour presser haut et pour garder le ballon haut faut de la technique. Et quand t’as pas le ballon faut défendre, c’est ce qu’on m’a appris. J’ai eu Suaudeau qui était un super entraîneur, mais t’avais pas le ballon fallait défendre pour utiliser le ballon derrière ».

RC Strasbourg : nouvelle tuile pour Antonetti

Hier, à l'issue de la Commission de discipline de la LFP, Frédéric Antonetti a appris qu'il serait privé de son meilleur buteur Habib Diallo, suspendu pour un match et absent ce dimanche contre Ajaccio. Une autre tuile a également frappé le technicien corse à l'entraînement puisque Gerzino Nyamsi n'a pas fini la séance de mercredi matin, victime d'une torsion de la cheville.« Il s’est bloqué la cheville tout seul, on verra comment ça évolue dans les prochaines heures », a fait savoir le technicien à Alsa'sports à l'issue de la séance.

Clermont-Foot : la pépite Cantero fait tourner les têtes

Le Clermont Foot ayant hissé son équipe U19 jusqu'en finale de la Coupe Gambardella face à Monaco, il était évident que certains éléments clermontois seraient observés. Si l'on en croit Foot Mercato, c'est notamment le cas du prometteur Enzo Cantero, ailier droit prolifique de Clermont (17 ans). Le site internet parle d'intérêts en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre pour l'ancien joueur de Lyon-Duchère.

Stade Rennais - Stade de Reims : Stinat au sifflet, mauvais souvenir...

Pour le choc entre le Stade Rennais et le Stade de Reims, c'est Jérémy Stinat qui a été nommé au sifflet. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les Rouge et Noir... qui restent sur une défaite cuisante lorsqu'ils ont été arbitrés par ce dernier. C'était à Toulouse le 23 février dernier (1-3). À l'époque, les hommes de Bruno Genesio avaient encaissé leurs trois buts lors de la première période et avaient été baladés par les Violets...