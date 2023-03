David encore courtisé au LOSC, coup dur à Nice, Nantes a fait du grabuge au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

LOSC : Leipzig aussi surveille Jonathan David

La liste des courtisans de Jonathan David (23 ans) s’allonge. Selon Nicolo Schira, plusieurs clubs anglais ainsi que le RB Leipzig sont sur les rangs pour recruter l’attaquant canadien du LOSC au prochain mercato estival. Cette saison, le goleador des Dogues totalise 16 buts en 25 matches de Ligue 1.

OGC Nice : Reiss Nelson veut rester à Arsenal, Todibo va coûter cher

Selon The Sun, l'OGC Nice serait intéressé par l'ailier droit d'Arsenal, Reiss Nelson. En fin de contrat en juin prochain, l'international Espoirs anglais, apparu à seulement 8 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, sera libre comme l'air l'été prochain. Brighton serait également sur le coup. Selon Rudy Galetti, une réunion entre l’intéressé et les Gunners est programmée dans les prochaines semaines pour discuter de sa prolongation. Si West Ham et Crystal Palace sont aussi sur les rangs pour le signer gratuitement cet été, Nelson aimerait rester.

Par ailleurs, El Mundo Deportivo a publié un article hier pour rappeler que Jean-Clair Todibo, nominé pour le titre de meilleur joueur de février en L1, va rapporter de l'argent au FC Barcelone. Le transfert conclu entre l'OGC Nice et le club catalan prévoyait une indemnité de 8,5 M€ mais également 7 M€ de variables, qui dépendaient grandement du nombre de matches joués. Or, le défenseur central est quasiment tout le temps titulaire... En outre, le Barça récupèrera 20% d'une future vente !

🚨🗣️ In the next weeks, a meeting between Reiss #Nelson and #Arsenal to discuss his contract renewal is expected.



✍️ #WestHam and #CrystalPalace are interested to sign the right-winger for free in the summer, but the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 player would like to stay at #AFC. 🐓⚽. @stevek9Ks1TV pic.twitter.com/McIQExCiU7 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 7, 2023

SCO d'Angers : le club avait été prévenu pour Bouhazama...

Ouest-France publie ce jeudi un article accablant sur Abdel Bouhazama, écarté de son poste d'entraîneur du SCO hier après son discours très déplacé avant le match à Montpellier (0-5) dimanche. Il s'avère qu'en novembre dernier, alors que l'ancien Stéphanois était encore directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve, le club angevin avait reçu une visite du DTN, Hubert Fournier, et de membres du ministère des Sports. Ceux-ci avaient été alertés par des parents qui accusaient Bouhazama de propos blessants envers leur enfant. Fournier et la délégation avaient préconisé au SCO que le technicien soit placé à la tête d'une équipe "aux enjeux sportifs moins marqués". Car il a tendance à déraper sous la pression. Au lieu de quoi, les dirigeants angevins l'ont promu à la place de Gérald Baticle chez les pros. Pour le résultat que l'on connaît...

Stade de Reims : Still ambitieux pour la fin de la saison

Dans une interview au site de la Ligue 1, Will Still est revenu sur ses débuts parfaits sur le banc rémois, début octobre, avec un match nul contre le PSG (1-1) : "C'était un match assez intense. Mais c'est exactement le jeu que nous voulions proposer. Nous ne voulions pas subir et en quelque sorte attendre les vagues offensives du PSG, et ainsi qu'ils passent un bon samedi soir à Reims. On s'est en quelque sorte mobilisé et on s'est dit "Let’s go !". C'était comme un tremplin pour ce que nous avons en quelque sorte construit ensuite, parce que cela a donné aux joueurs la confiance nécessaire pour croire en eux et penser "Eh bien, si nous pouvons le faire contre le PSG, nous pourrons le faire contre d'autres équipes !". Mais cela a aussi en quelque sorte lancé les bases de notre identité de jeu".

Le Belge a également évoqué ses objectifs pour la fin de saison, lui dont l'équipe est passée de la 17e à la 8e place : "Pour être honnête, quand j'ai repris l’équipe le message du club était "Will, Il faut sortir le club de cette situation". Nous devions prendre nos distances avec la zone rouge, car c'est la première année que quatre équipes descendent en même temps en fin de saison. J'ai toujours dit "Essayons de faire au mieux et de voir où nous pouvons arriver : le plus haut nous serons au classement, le mieux ça sera pour le club". Mais je crois surtout que nous voulons être ambitieux. Nous voulons être compétitifs, jouer un football énergique et agréable à regarder".