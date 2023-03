David s'inspire de Benzema, Le Fée a la cote en Bundesliga, Der Zakarian trouve Khazri trop gros

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

LOSC : David s'inspire de Benzema

Dans un entretien accordé à Winamax, l'attaquant du LOSC, Jonathan David, a donné son rapport au but, révélant qu'il s'inspirait du buteur du Real Madrid, Karim Benzema, vainqueur du Ballon d'Or 2022. "Je suis devenu pro pour marquer des buts, moi, je ne voulais pas défendre. J’ai toujours eu la facilité pour marquer et je m'amusais à le faire. Je ne voulais pas m'arrêter. À l'entraînement, tu travailles des automatismes avec tes partenaires pour avoir des relations, mais en match, c'est l'instinct qui parle. Ça arrive tellement rapidement que tu n'as pas le temps de réfléchir. J’apprends beaucoup de Karim Benzema. J'aime beaucoup son jeu et il se rapproche du mien. J'aime beaucoup participer au jeu et descendre toucher le ballon. C'est important pour moi, même si je suis attaquant et que je veux toujours marquer."

Stade Rennais : Genesio a recadré Omari

Dans une interview accordée à So Foot, le défenseur central du Stade Rennais, Warmed Omari, qui vient de se blesser avec l'équipe de France Espoirs, a confié que Bruno Genesio et Florian Maurice l'ont remis dans le droit chemin. "Le coach (Bruno Genesio) et Florian Maurice m’ont rassuré et m’ont fait comprendre que je me trompais de chemin, qu’il fallait que je me remette dedans et que ce n’était pas le bon Warmed qu’on était en train de voir."

Montpellier : Der Zakarian fixe le prix de Wahi

Cet été, Montpellier s'attend à perdre Elye Wahi, auteur de 12 buts en 24 matchs de Ligue 1 disputés cette saison. Mais pas à n'importe quel prix. Et pour l'entraîneur montpelliérain, Michel Der Zakarian, le joueur formé à la Paillade doit partir au minimum pour 25 ou 30 millions d'euros. "Le gamin, il a 20 ans, il est pétri de talent… Ça s’achète cher. Pour moi, au minimum, 25 ou 30 millions d'euros. Quand on voit les droits TV là-bas, l’Angleterre peut se le payer. C’est plus facile pour eux", a déclaré l'ancien entraîneur du FC Nantes dans l'émission 100% Paillade sur France Bleu Hérault.

Montpellier : Der Zakarian invite Khazri à perdre du poids

Toujours du côté du MHSC, Michel Der Zakarian a aussi évoqué l'état physique de l'ancien attaquant de l'ASSE, Wahbi Khazri, qui a 3-4 kilos à perdre selon son entraîneur. "Déjà c’est un très très bon joueur. Dans tous les clubs où il est passé, il a été bon. Il a 32 ans, il a des qualités et il les démontre actuellement sur le terrain. Après, je pense qu’il peut perdre un peu plus de poids, il serait encore meilleur. C’est ce que je ressens. S’il avait 3-4 kilos en moins, je pense qu'il serait meilleur. Mais c’est un gentil garçon, c’est un très très bon joueur, il a une bonne technique, une bonne vision du jeu, dans le jeu combiné il est très très bon. Mais je pense qu’il peut être encore meilleur s’il fait ces efforts-là."

OGC Nice : deux supporters niçois condamnés

Six mois après les affrontements entre les supporters de l'OGC Nice et de Cologne lors d'un match de poule de la Ligue Europa Conférence, deux supporters des Aiglons ont été condamnés ce mardi à des peines de prison, d'après BFM Côte d'Azur.

Lorient : Le Fée a la cote en Bundesliga

Alors qu'Enzo Le Fée a annoncé ce lundi son départ de Lorient à l'issue de la saison, trois clubs allemand seraient intéressés par le milieu offensif français, selon les informations de Foot Mercato. Il s'agirait du Borussia Dortmund, du Bayer Leverkusen et de l'Eintracht Francfort.

RC Strasbourg : coup dur pour Djiku

Suspendu ce dimanche (17h05) pour le déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, le défenseur central du RC Strasbourg, Alexander Djiku, s'est blessé à la cheville avec la sélection ghanéenne et pourrait manquer le match face au RC Lens, le 7 avril prochain.