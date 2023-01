Delort a failli être Lensois, un ex Bordelais éconduit l’OM, le PSG escroqué par Reims ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

FC Nantes : Delort a failli être Lensois

Lors de sa présentation au FC Nantes, hier, Andy Delort a révélé qu’Antoine Kombouaré avait tenté de le recruter au RC Lens lors de la saison 2013-2014, alors qu’il évoluait à Tours. Les soucis financiers de la gouvernance Mammadov avaient alors fait capoter le deal. « Aujourd’hui, le plus heureux c’est mon père, a souri le n° 99 du FCN. Il est fan du coach, il m’a mis la pression. Il m’a dit, avec l’accent de Sète, qu’il sentait que ça allait marcher. »

SCO Angers : Bentaleb vers la Turquie, Ghoulam enfin débloqué ?

Arrivé à Angers depuis le début du mois de janvier, où il s’entretient dans l’attente de retrouver un club, Faouzi Ghoulam (31 ans) a trouvé un accord contractuel avec le SCO. Selon Le Courrier de l’Ouest, l’officialisation n’est plus conditionnée qu’à la validation de la DNCG, qui n’a visiblement pas encore donné son aval. Avec son CV, l’ancien protégé d’Abdel Bouhazama à l’ASSE amènerait son expérience et étofferait un secteur déjà bien fourni avec Doumbia et Chetti. Par ailleurs, plusieurs médias turcs affirment que Nabil Bentaleb intéresse Besiktas. Le milieu de terrain de 28 ans est sous contrat avec le SCO jusqu'en juin 2025.

Girondins : Mara proposé à l’OM

L’OM est toujours en quête d’un attaquant sur cette fin de mercato. L’heureux élu ne sera pas Sekou Mara. Selon Foot Mercato, Southampton n’a pas donné suite à la proposition du club phocéen de le récupérer en prêt cet hiver. Le FC Lorient et le RC Strasbourg ont également tenté leur chance, sans plus de réussite avec les Saints.