Des bonnes nouvelles à Bordeaux, Stéphan et Garcia savourent, petit scandale avant OM - Nice ?

Girondins : Marcelo et la défense sauvés ?

À la 56e minute du match contre le PSG, M. Letexier a sifflé un penalty pour une faute de Marcelo et a averti le Bordelais (57e). Quelques secondes plus tard, après vérification de l’arbitrage vidéo, l’arbitre annulait sa décision en raison d’un hors-jeu préalable puis convoquait les capitaines des deux équipes avec Marcelo. Que leur a-t-il dit ? Qu’il annulait l’avertissement du défenseur puisqu’il n’y avait plus penalty ? Selon L’Équipe, c’est une possibilité même si le carton jaune de Marcelo figurait encore hier soir sur le site de la Ligue. L’autre bonne nouvelle pour les Girondins vient du fait que le Greuther Fürth fait désormais pire en matière de buts encaissés après la claque contre le RB Leipizig (1-6). Le promu allemand compte 70 buts en sa défenseur, contre 68 pour le FCGB, qui n’est donc plus la pire défense des cinq grands championnats européens.

Stade Brestois : Belaïli conservé cet été ?

Malgré des débuts délicats, Youcef Belaïli pourrait être conservé par le Stade Brestois au-delà de son contrat de six mois cet été. Selon Foot Mercato, même s'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses cinq premiers matchs, les dirigeants du club du Finistère souhaitent le garder en faisant jouer une clause pour étendre la durée de son bail. De son côté, le joueur de 30 ans se sent bien dans son nouveau club et veut aussi poursuivre l'aventure la saison prochaine.

RC Strasbourg : Stéphan savoure

Vainqueur de l’AS Monaco hier à la Meinau grâce à un joli but d’Alexander Djiku (1-0), le RC Strasbourg a repris son ascension au classement. « Les joueurs ont fait un très gros match sur l'ensemble de la rencontre en méritant amplement cette victoire, savoure Julien Stéphan. On se rapproche de notre objectif des 50 points. C'est surtout une étape supplémentaire dans notre saison dans le sens où c'est le premier gros qu'on bat à domicile. Ça vient matérialiser une progression dans la construction de ce groupe. Jouer ce genre de match dans une atmosphère comme celle qu'on a eue, c'est exceptionnel. »

AS Monaco : Clement remonté, Ménès le taille

Battu justement par un RCSA des grands jours, l’AS Monaco continue de faire du surplace. Dans l’état d’esprit, Philippe Clement est très déçu. « Je veux voir une équipe qui se bat jusqu'au bout à chaque fois. J'ai dit les choses comme je le pensais aujourd'hui (dimanche) dans le vestiaire. Je veux voir une équipe qui réagit jeudi et les semaines suivantes. C'est la première fois que l'équipe me déçoit. L'attitude de ne pas se battre, c'est impossible ensuite de gagner face à une équipe qui a une bonne mentalité. Je suis déçu, en colère », a-t-il pesté après coup. « Il faudra m’expliquer quelle a été la plus-value du remplacement de Kovac par Clément », a taclé Pierre Ménès sur son blog.

SCO Angers : Baticle y croit encore

Après une septième défaite de rang, face au Stade de Reims (0-1) Gérald Baticle est-il encore l’homme de la situation sur le banc du SCO d’Angers ? « C'est une nouvelle déception. On a eu trop d'insuffisances et de manques en première mi-temps, avec beaucoup de déchet technique, ce qui a permis à notre adversaire de bien rentrer dans le match. En seconde période, on a joué de manière plus libérée. Mais l'efficacité a encore été une des lacunes de notre match. Des faits de jeu ont fait qu'on a encaissé un but et d'autres qu'on n'a pas pu marquer. Mais il faut être plus forts que tout ça et on n'a pas su le faire. Il faut compenser tous les défauts, tous les manques, par davantage de solidarité, d'efforts, d'application, d'esprit de combat. Il reste 10 matches pour retrouver le chemin de la performance et aller chercher les points nécessaires », a-t-il commenté.

Stade de Reims : Garcia euphorique

La victoire précieuse du Stade de Reims à Angers a consolidé la place en L1 du club marnais mais Oscar Garcia ne veut pas y voir une finalité dans la course au maintien. « Je suis très fier de mes joueurs, parce qu'ils ont montré un bel état d'esprit, de la solidarité, une très bonne mentalité. Sans cette mentalité, ce n'est pas possible de gagner un match à 10. Je suis très content pour eux. On se bat quand on peut gagner. On a gagné à Rennes, à Monaco, à Lyon... On ne sait jamais où on peut trouver les 3 points. La mentalité c'est d'aller les chercher à chaque match, a-t-il rappelé humblement. Les 20 premières minutes ont probablement été les meilleures qu'on ait jouées à l'extérieur. Maintenant ça serait une erreur de penser que le maintien est acquis, on doit penser à gagner le prochain match, et ensuite les suivants et on verra à quelle place on termine. »

OGC Nice : les Aiglons lésés par l’arbitrage avant l’OM ?

L’expulsion de dante samedi face au Montpellier HSC n’a pas permis aux Héraultais de s’imposer devant l’OGC Nice (0-0). Ce qui est sûr, c’est qu’elle fait couler beaucoup d’encre. « Penalty admettons et encore . Mais rouge sérieux ? Turpin est une catastrophe et c’est pas nouveau », a analysé Pierre Ménès sur son blog. Sébastien Serrano va même plus loin et pense même à un complot arbitral avant le choc contre l’OM dimanche. « Tiens, carton rouge scandaleux pour Dante à 1 semaine d’OM-Nice, a soufflé le journaliste de BFM TV sur Twitter. Certains parleront de hasard moi j’ai arrêté d’y croire. L’OGCN se fait enfiler semaine après semaine et va falloir le dire maintenant. »

#MHSCOGCN

Tiens, carton rouge scandaleux pour Dante à 1 semaine de #OMOGCN

Certains parleront de hasard moi j’ai arrêté d’y croire. L’#OGCNice se fait enfiler semaine après semaine et va falloir le dire maintenant. #OGCNice #OGCN #Turpin pic.twitter.com/8YYmLO0bFL — Sebastien Serrano (@serranoseb) March 12, 2022