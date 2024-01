Thauvin rêve encore de L1, des départs à Monaco et Nice, une prolongation à Rennes ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

OGC Nice : deux départs actés

Hier mercredi, l'OGC Nice a officialisé le prêt sans option d'achat de son latéral gauche Ayoub Amraoui (21 ans) à l'AS Nancy-Lorraine. Les Aiglons ont également cédé leur milieu Reda Belahyane (19 ans), qui arrivait en fin de contrat, à l'Hellas Vérone. Le Gym a négocié un pourcentage sur une future revente.

AS Monaco : une pépite part en prêt à Bruges

L'ASM a annoncé le prêt jusqu'à la fin de la saison de son jeune attaquane Malamine Efekele dans son club satellite, le Cercle Bruges. Le Franco-Congolas a auparavant prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Stade Rennais : prolongation surprise de Santamaria ?

Lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2025, Baptiste Santamaria a reçu une offre de prolongation de la part de sa direction, comme indiqué par Le Parisien. Au club, l'optimisme prévaut dans ce dossier. L'ancien Angevin avait été utilisé avec parcimonie en première partie de saison, barré par Nemanja Matic, mais les envies d'ailleurs du Serbe lui ont redonné de l'espace pour s'exprimer.

RC Strasbourg : 4 joueurs incertains pour Clermont

Après son bon résultat nul à Marseille (1-1), le Racing enchaînera avec un deuxième déplacement dimanche, à Clermont. Mais il pourrait être sacrément diminué. En effet, Kévin Gameiro s'est blessé aux ischio-jambiers lors de l'entraînement de mercredi. Ismaël Doukouré, lui, souffre d'une cheville et n'a pas participé à la cession d'hier, de même que Sanjin Prcic, qui est malade, et Gerzino Nyamsi, resté en salle, selon Alsasports.

Montpellier dernier qualifié

Le MHSC s'est imposé hier en 16e de finale de la Coupe de France face à la formation de Feignies-Aulnoy (N2) sur le score de 4-0. Buts inscrits par Becir Omeragic (58e), Akor Adams (73e), et un doublé de Sacha Delaye (90e+1, 90e+3). Montpellier recevra Nice le 7 février.

FC Lorient : accord pour Adjei (Hammarby)

Dépourvu dans ce secteur, Lorient espérait finaliser l’arrivée d’un défenseur central avant la réception du Havre, dimanche, et il est tout proche d’atteindre son objectif. Le club breton a trouvé un accord avec Hammarby (D1 suédoise) pour Nathaniel Adjei autour d’un prêt avec option d'achat évalué entte 4 et 5 millions d’euros bonus compris. Le jeune Ghanéen de 21 ans atterrira à Paris aujourd’hui et devrait passer sa visite médicale demain au plus tard. Feyenoord et Copenhague s’étaient également penchés sur ce dossier.

OGC Nice : Dupé attendu au Gym

Depuis le départ de Salvatore Sirigu la semaine dernière pour le club turc de Karagumruk, le Gym est à la recherche d’une doublure à Marcin Bulka. Comme déjà évoqué ces derniers jours, L’Équipe confirme qu’il devrait bel et bien s’agir de l’ancien gardien du FC Nantes Maxime Dupé, qui avait quitté le TFC l’été dernier, pour rejoindre Anderlecht en Belgique.

Ligue 1 : Thauvin rêve d'un retour en France

Sous contrat à l’Udinese jusqu’en juin 2025, Florian Thauvin rêve d’un retour en France. « Le Championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un Championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j’ai été performant, confirme-t-il dans L’Équipe. À un moment donné, si j’ai cette possibilité, qu’un bon projet se présente, bien évidemment que j’aimerais revenir en L1. Mais, pour l’instant, je suis sous contrat avec l’Udinese, ils m’ont fait confiance après mon aventure mexicaine donc je suis content d’être ici et il y a une mission maintien à accomplir. Malgré quelques touches, un départ est plus probable l’été prochain. En tout cas, un retour en France sera la priorité quand je partirai. Mais je ne veux pas rentrer pour rentrer, il faudra une identité et un jeu qui me correspondent. »

Equipe de France : Lloris dit non aux JO 2024

Invité de l’émission L’Équipe de choc hier sur la chaîne L’Équipe, l’ancien gardien des Bleus Hugo Lloris (37 ans), qui va découvrir la MLS au sein du Los Angeles FC, s’est confié sur la suite de sa carrière, un an après l’annonce de sa retraite internationale. « Honnêtement, les Jeux Olympiques 2024 (26 juillet-11 août) ne sont pas dans mes plans aujourd’hui. Je vais quand même rappeler que ça fait huit mois que je n’ai pas joué un match officiel. Je vais reprendre progressivement pour retrouver un bon niveau de performance, a-t-il affirmé. Il y a des gardiens très performants comme Lucas Chevalier ou Guillaume Restes. Ce n’est pas du tout ma priorité. Maintenant, si ces joueurs ne sont pas libérés et qu’il y a un besoin au poste, on peut toujours réfléchir. Mais je ne crois pas que ce soit dans l’intérêt de l’équipe. »

