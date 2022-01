Des ex de l'OL et de l'ASSE libérés, Nice recrute, Petkovic s'excuse

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Mammana (ex-OL) s'est libéré en Russie

Pépite du football argentin à son arrivée à l'OL, perdu depuis au Zénith Saint-Pétersbourg et à Sotchi (D1 russe), Emanuel Mammana (25 ans) va tenter de relancer sa carrière au pays. En effet, le défenseur albiceleste a été libéré par son club et va s'engager dans les prochains jours avec son club formateur de River Plate. Un reboot nécessaire à la carrière de cet international Espoirs, star du jeu vidéo Football Manager, mais qui n'a jamais réellement confirmé en Europe.

... Et Tannane (ex-ASSE) a fait de même aux Pays-Bas

Sous contrat avec le Vitesse Arnhem depuis l'été 2020, l'ancien stéphanois Oussama Tannane (27 ans) a résilié son contrat hier. L'international marocain ne jouait plus avec l'équipe fanion depuis de longs mois. Il s'est mis à la recherche d'un nouveau point de chute. Pas simple vu son passif avec ses divers clubs...

AS Monaco : Sidibé retenu en janvier ?

Paul Mitchell (directeur sportif de l'AS Monaco) a fait le point sur le cas Djibril Sidibé (29 ans), libre en juin prochain et cité comme une possibilité à l'Atlético Madrid. Si l'arrivée de Vanderson bouche les horizons du champion du Monde, il n'est pas question d'un départ prématuré : «Notre volonté est que Sidibé reste, au moins, jusqu’à la fin de la saison», a déclaré le dirigeant anglais.

OGC Nice : le jeune successeur de Dante débarque

Dans un communiqué publié hier soir, l'OGC Nice a annoncé l'arrivée d'un renfort en défense pour préparer l'avenir. Ange Ahoussou (défenseur central, 18 ans) débarque chez les Aiglons en provenance du club partenaire d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Il est international U20 dans son pays.

FC Lorient : direction les Pays-Bas pour Adrian Grbic

En difficulté au FC Lorient où il est la recrue la plus chère de l'histoire (entre 9 et 10 M€), Adrian Grbic (25 ans) pourrait quitter la Bretagne cet hiver. Comme révélé par le média néerlandais 90 Football, un club du haut de tableau d'Eredivisie – qui n'est ni l'Ajax Amsterdam, ni le PSV Eindhoven – serait en discussions avancées pour l'accueillir en prêt. Selon L'Equipe, il s'agirait du Vitesse Arnhem, adversaire de Rennes en Ligue Europa Conférence et qualifié pour les barrages de la C4.

Clermont : un ancien d'Arsenal sondé

En quête urgente d'un attaquant alors que Mohamed Bayo (23 ans) va participer à la CAN avec la Guinée, le Clermont Foot aurait pris des renseignements pour relancer l'ancien buteur d'Arsenal Yaya Sanogo (28 ans) selon Foot Mercato. Actuellement sans club et ce depuis l'été dernier, le joueur formé à l'AJ Auxerre s'entretient du côté du Toulouse FC, son dernier club en date dans l'Hexagone.

SCO Angers : deux départs actés, un troisième se profile

Non utilisé par Gérald Baticle au SCO Angers, Farid El Melali rebondit en Ligue 2. L'attaquant international algérien a été prêté hier soir au Pau FC. Le prêt d'Antonin Bobichon a aussi été entériné à l'AS Nancy-Lorraine. Un autre remplaçant scoïste pourrait aussi être exfiltré : Casimir Ninga (28 ans). D'après L'Equipe, l'ancien joueur de Montpellier (6 apparitions, 55 minutes cette saison) se rapproche d'un prêt sans option d'achat à Quevilly-Rouen.

Petkovic s'excuse à Bordeaux

Vladimir Petkovic a tenu à présenter ses excuses aux supporters des Girondins suite à la défaite historique contre l’OM hier à Bordeaux (0-1). « Je suis désolé pour l'ambiance, pour les supporters qui nous ont beaucoup soutenus en arrivant au stade et pour cette série que l'on a brisée. L'équipe a tout essayé, a donné le maximum, il y a eu des moments difficiles et quand le physique n'est pas au rendez-vous, les erreurs peuvent toujours arriver, a-t-il déclaré en conférence de presse. Marseille n'a rien volé. Ce n'est pas suffisant ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, il faut s'améliorer dans tous les secteurs. Je pense que l'on peut s'en sortir. »

