Destination exotique pour Guilavogui, le LOSC doublé pour Rui Fonte, le Téfécé récupère un cadre rennais

Girondins : Guilavogui vers l'Arabie Saoudite ?

S'il ne restera pas aux Girondins de Bordeaux suite à la relégation en L2 (voire en N1), Josuha Guilavogui (31 ans) ne continuera pas avec Wolfsbourg (D1 allemande) où il est encore sous contrat pour un an (2023). En effet, selon Foot Mercato, l'ancien Stéphanois dispose de plusieurs pistes de rebond dont une dans le club saoudien d'Al Shabab.

Girondins : Josh Maja a des pistes

De retour de prêt à Stoke City (17 matchs, 2 buts, 3 passes décisives) et à un an de la fin de son contrat (2023), Josh Maja ne réintègrera pas l'effectif des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 cette saison. S'il était présent à la reprise jeudi au Haillan, l'international nigérian a des pistes de rebond en Angleterre et en Belgique. Selon Allnigeriasoccer, l'ancien joueur de Sunderland est dans les bons papiers de Cardiff City, Anderlecht et du Royal Antwerp. Stoke City pourrait également le conserver.

Le LOSC doublé par l'ESTAC sur Rui Fonte ?

Annoncé proche d'un retour au LOSC, Rui Fonte (32 ans), le petit frère de José, pourrait bien évoluer en Ligue 1 mais dans un autre club. Actuellement libre de tout contrat, l'attaquant serait en discussions avancées avec l'ESTAC selon la presse portugaise.

RC Strasbourg : un goleador d'Eredivisie ciblé !

Dans l'éventualité d'un départ de Ludovic Ajorque ou Habib Diallo, le RC Strasbourg regarde au Pays-Bas pour un attaquant scandinave. En effet, si l'on en croit Voetbal International, le club alsacien est cité au même titre que Besiktas et Bologne pour récupérer le buteur norvégien du FC Groningue Jörgen Strand Larsen (22 ans). Sous contrat jusqu'en 2024, l'ancien joueur du Milan AC sort d'un exercice particulièrement abouti en Eredivisie (14 buts en 32 matchs). Bologne aurait dégainé en premier sur le dossier...

🚨Strasbourg en Besiktas mengen zich in de strijd om Strand Larsen, Bologna legt eerste bod op tafel bij FC Groningen. https://t.co/J4BYszNbeC — Reon Boeringa (@reonboeringa) June 24, 2022

SCO Angers : direction la Turquie pour Bahoken, un jeune buteur en approche

Poussé vers la sortie au SCO Angers où il arrivait en fin de contrat, Stéphane Bahoken (30 ans) a choisi son futur club. Selon Foot Mercato, l'ancien Strasbourgeois est attendu dimanche en Turquie pour signer à Ankaragücü. L'international camerounais sort d'une saison très décevante dans le Maine-et-Loire (3 buts, 1 passe décisive en 29 apparitions). Une rumeur cependant démentie par l'ancien directeur com' angevin Mohamed Toubache-Ter qui assure que Bahoken compte encore réfléchir pour s'engager.

Dans le sens des arrivées, le SCO continue d'être actif. RMC Sport assure que le jeune international congolais Ulrick Eneme-Ella (Brighton, 21 ans) se rapproche. Sa signature pourrait même intervenir la semaine prochaine.

Reims : Oscar Garcia muscle son staff

Présent dans le staff d'Oscar Garcia au Stade de Reims l'été dernier mais parti en octobre au Standard de Liège, le belge Will Still va faire son retour en Champagne cette saison. Selon L'Equipe, le très jeune encadrant (29 ans) n'a pas trouvé sa place chez les Rouches et a préféré revenir à Reims plutôt que de diriger l'équipe U23 du club liégois.

ESTAC : le remplaçant de Giraudon a déjà signé

Jimmy Giraudon (30 ans) libéré pour signer à l'ASSE, l'ESTAC n'a pas tardé pour officialiser la signature de son remplaçant. Vendredi soir, le défenseur équatorien Jackson Porozo, ancienne piste des Girondins de Bordeaux, a signé pour cinq saisons (2027) dans l'Aube.

𝐽𝑎𝑐𝑘𝑠𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡 𝐵𝑙𝑒𝑢 𝑒𝑡 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐 ! ✍️

⁰⁰Le solide défenseur équatorien a rejoint ses coéquipiers aujourd'hui avant de signer son contrat avec l'ESTAC pour une durée de 5 saisons (2027) 🦾⁰⁰

𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 𝐽𝑎𝑐𝑘𝑠𝑜𝑛 💙 pic.twitter.com/XaQQ9xI9rk — ESTAC Troyes (@estac_officiel) June 24, 2022

Un cadre du Stade Rennais file à Toulouse !

L'information émane de l'excellent site de supporters « Les Violets », bien renseigné sur les arcanes du Toulouse FC. Selon eux, le Téfécé, promu en Ligue 1, vient de recruter le Stadium Manager du Roazhon Park (Stade Rennais) Karim Houari, lequel va devenir Directeur des opérations du club haut-garonnais.

AC Ajaccio : la 3e recrue a signé

Après Thomas Mangani (ex-SCO Angers) et Romain Hamouma (ex-ASSE), l'AC Ajaccio a acté son troisième renfort : le milieu du FC Aarau Kevin Spadanuda (25 ans). Le gaucher suisse sort d'une très grosse saison en Challenge League (D2 suisse) avec 18 réalisations et 6 passes décisives.

Toulouse FC : un international marocain débarque !

Comme de nombreux clubs, le Toulouse FC a officialisé sa recrue du vendredi soir... Et c'est l'attaquant international marocain Zakaria Aboukhlal (AZ Alkmaar, 22 ans) qui sera la première recrue des Violets cet été.

FC Lorient : de grandes annonces la semaine prochaine

Si le FC Lorient n'a toujours pas officialisé le départ de Christophe Pelissier ni son remplacement par Régis Le Bris, cela ne devrait plus tarder. En effet, comme le rapporte le Télégramme, Loïc Fery a programmé une conférence de presse en début de semaine prochaine.

… Et un défenseur qui signe

En attendant, c'est le latéral de Niort (L2) Darlin Yongwa qui a officiellement signé son contrat avec les Merlus.

