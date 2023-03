Détruits, les Girondins parlent Mercato avant l’ASSE, Rennes vise toujours le podium

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Stade Rennais : Doku vise toujours le podium

Après la victoire dimanche dernier du Stade Rennais face au FC Nantes (1-0), Jérémy Doku, seul buteur de ce derby breton, a affiché les ambitions rennaises pour la fin de saison. "Si l'on croit toujours au podium ? Bien sûr, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. On n'a jamais quitté la course au podium, il reste encore 13 matchs donc rien n'est joué. On doit juste continuer sur cette lancée. On vient de gagner trois matches consécutifs. On doit continuer à jouer notre jeu et ça va aller", a lancé l'ailier droit belge au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Girondins de Bordeaux : l’avenir du club passe par les jeunes

À trois jours de recevoir l’ASSE dans l’un des chocs de la 26e journée de Ligue 2 (15h), Admar Lopes a évoqué le prochain mercato et plus précisément le projet du club autour des jeunes, avec pour exemple la prolongation à venir de Junior Mwanga jusqu’en juin 2027. Le projet du club est très clair, on veut valoriser nos jeunes, a-t-il affirmé sur France Bleu Gironde. Toujours donner la priorité les solutions à l’intérieur du club avant de recruter. Je suis très content de sa prolongation et aussi de celle de Malcom Bokele ou des autres jeunes. C’est important pour l’identité du club. »

Toulouse FC : c’est loin d’être gagné contre Rodez !

Si le Toulouse FC part logiquement favori contre l’ogre ruthénois en quarts de finale de Coupe de France (18h45), les antécédents ne parlent pas en faveur du club haut-garonnais. Selon Opta, le Téfécé n’a en effet atteint qu’à deux reprises le stade des demi-finales de la compétition. C’était en 1984-1985 et 2008-2009, sans pouvoir aller plus loin. Il y a deux ans, le TFC, alors en L2, avait échoué en quarts face à Rumilly-Vallières (N2, 0-2).

Toulouse FC : le groupe face à Rodez

L'entraîneur du Téfécé, Philippe Montanier, a convoqué un groupe de 21 joueurs pour la réception ce mercredi (18h45) en quart de finale de la Coupe de France contre Rodez. À noter le retour de Vincent Sierro, remis de sa blessure au mollet.

Le groupe de Toulouse : Maxime Dupé, Kjetil Haug - Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Warren Kamanzi, Kévin Keben, Rasmus Nicolaisen, Gabriel Suazo - Denis Genreau, Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Vincent Sierro, Stijn Spierings, Branco van den Boomen - Zakaria Aboukhlal, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga, Said Hamulic, Ado Onaiwu, Rafael Ratão.