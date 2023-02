Digard (Nice) jubile après le derby, une ex-cible de l'ASSE cartonne en L1, un géant anglais en pôle pour Wahi

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS Monaco - OGC Nice : Digard jubile après sa victoire dans le derby…

A l'issue de sa victoire lors du derby azuréen entre l'AS Monaco et l'OGC Nice (0-3), Didier Digard était un coach heureux. L'entraîneur des Aiglons a cependant le triomphe modeste :

« Les joueurs étaient convaincus de pouvoir le faire, ils l’ont fait. On est dans une bonne dynamique. On fonce tête baissée et on verra à la fin de saison. Il y a cette notion de derby oui, cette petite part d’égo dans ce genre de match. Je suis content de voir les gens heureux, il y avait ma famille au stade en plus ».

… Et Clément justifie le couac monégasque

En face, Philippe Clément a justifié la défaillance de son équipe par rapport à un souci physique : « Nous avons joué il y a trois jours face à Leverkusen et avons dû faire face à l’indisponibilité de certains joueurs en défense. Mais c’est la vie surtout lorsque nous voulons jouer en Europe. Ces dernières semaines, nous avons enchaîné plusieurs matchs avec des blessures causées par des duels. Aujourd’hui, il y a eu un manque de lucidité défensivement et offensivement, notamment dans le jeu en transition. Ce n’est pas normal d’avoir encaissé ces buts-là ».

Pour autant, le technicien belge reste optimiste sur la fin de saison : « Il n’y a aucun doute sur la capacité de réaction de mes joueurs. Contre Leverkusen, c’était un bon match effectué pendant 120 minutes. On doit tirer des leçons de ce match pour rebondir la semaine prochaine à Troyes, et je suis certain qu’on le fera. Il ne faut pas oublier que Nice reste sur une bonne série et a battu notamment Marseille ou Lens. À présent, il faut accumuler de la fraîcheur pour les prochains mois car nous avons beaucoup de défis à relever ».

Si l'ASSE ne regrette pas d'avoir fait signer Gautier Larsonneur en tant que gardien numéro 1, les Verts ont quand même laissé filer un autre portier très intéressant avec Ionut Radu, lequel a finalement été prêté par l'Inter Milan à l'AJ Auxerre pour remplacer Benoît Costil et qui ne déçoit pas depuis son arrivée en France.

Auteur de 4 clean-sheets depuis son arrivée en France, le Roumain a eu droit aux éloges de Benjamin Nivet à l'issue de la victoire de l'AJA à Lorient (1-0) dimanche : « C'est une bonne pioche. C'est vrai qu'on l'a vu très serein depuis qu'il est arrivé (…) Il rapporte trois points à son équipe. C'est précieux. A chaque fois, je l'ai trouvé très rassurant sur ses sorties aériennes. Il a soulagé son équipe. C'est une bonne pioche pour les Auxerrois d'être allé chercher Radu ».

Stade de Reims : un nouvel exploit pour Still

Ce dimanche, le Stade de Reims n'a fait qu'une bouchée du Toulouse FC (3-0). Un succès que les hommes de Will Still ont construit en moins de 7 minutes grâce aux réalisations précoces de Junya Ito (5e) et Marshall Munetsi (7e). Comme le rapporte Opta, ce n'est que la 4ème fois de son histoire que le club champenois marque deux buts en moins de sept minutes en Ligue 1... Et il faut remonter presque 63 ans pour trouver trace d'un départ canon comme celui-là. Par ailleurs, et comme le rapporte Stats de Foot, Will Still n'est que le deuxième entraîneur de l'histoire de la L1 à ne perdre aucun de ses 15 premiers matchs de L1 avec Thomas Tuchel.

Si l'on en croit Bild, le Borussia Dortmund a lâché prise dans le dossier menant à Elye Wahi (Montpellier, 20 ans). Face à une concurrence notamment composée de nombreux clubs anglais, le BvB ne souhaite pas surpayer pour le talent héraultais. D'après la presse britannique, Tottenham serait en pôle pour faire de l'ancien Caennais le remplaçant attitré d'Harry Kane. Affaire à suivre.

RC Strasbourg : Diallo marche sur les traces de Salah et Osimhen

Le RC Strasbourg n'est plus relégable, il pointe à la 15e place de la L1 et il le doit en grande partie à Habib Diallo, encore buteur ce dimanche à Clermont (1-1). L'ancien messin marche sur l'eau en ce moment et il totalise 24 buts en L1 depuis le début de la saison dernière. Comme le révèle Opta, seuls deux joueurs africains font mieux que lui sur la période, dans les 5 grands championnats européens. Il s'agit de Victor Osimhen (33 buts avec Naples) et Mohamed Salah (31 avec Liverpool).