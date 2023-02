Digard pousse un de ses protégés vers les Bleus, Montanier se plaint de l'arbitrage face au PSG

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

OGC Nice : Todibo poussé vers les Bleus

Alors que la retraite de Raphaël Varane ouvre la voie à un rajeunissement de la défense de l'équipe de France, Jean-Clair Todibo, qui est dans une bonne passe à l'OGC Nice, fait clairement partie des candidats aux Bleus. En conférence de presse, l'ancien Barcelonais est resté prudent sur le sujet (« Je reste focus sur mon club, car je sais que c'est par-là que ça se passe, par mes performances chaque week-end ») mais son coach Didier Digard a poussé à sa place : « Avoir une sélection, ce n'est pas ce qu'on souhaite pour lui. Ce que je veux, c'est qu'il finisse avec une centaine de sélections. À mon avis quand il va y aller, il va plus en sortir ».

Toulouse FC : Montanier peste contre l'arbitrage face au PSG

Si le Toulouse FC n'a pas à rougir de sa défaite au Parc des Princes face au PSG (1-2), Philippe Montanier était quand même remonté. Ce dernier s'est fendu d'un gros coup de gueule contre l'arbitrage de Monsieur Dechepy :

« La plus grosse frustration vient sur le deuxième but parisien où Marquinhos est hors-jeu et gêne le gardien. Je ne suis pas un bon arbitre mais j'ai joué trente ans dans les buts et si, maintenant, on est autorisés à se positionner devant le gardien et le gêner, c'est une tactique qu'on va peut-être commencer à travailler. (…) Mon gardien ne se plaint pas car, nous, on a pris la règle de se dire 'on ne va plus embêter les arbitres, on ne va plus se plaindre'. Maintenant, s'il faut qu'on le fasse, on va peut-être aussi travailler ça. On veut foutre la paix aux arbitres et leur faire confiance... mais là, il est hors-jeu et gêne Maxime », a déploré le technicien sur Prime Vidéo.

AS Monaco : Clément évoque sa gestion de la pépite Ben Seghir

Philippe Clément, le coach de l'AS Monaco, a évoqué le cas de sa pépite Eliesse Ben Seghir (17 ans). En conférence de presse, le technicien belge a appuyé pour que l'attaquant finisse son cursus scolaire malgré son nouveau statut au club :

« Il faut bien garder l’équilibre entre le foot et l’école. De temps en temps, il peut y avoir moins d’entraînement si c’est nécessaire. Il faut échanger avec l’école. Il a besoin de repos. On est en train de trouver un bon équilibre pour lui. On veut lui permettre d'être performant et de se développer de toutes les façons. Avoir un diplôme est aussi quelque chose d’important pour moi ».

Stade Brestois : Lorenzi envoie une pique à Slimani après son départ

Dans les colonnes de L'Equipe, Grégory Lorenzi a justifié la vente d'Islam Slimani à Anderlecht pour 650 000€. Le directeur sportif brestois l'assure : il n'a pas vraiment eu le choix.

« Mardi soir, j'ai reçu un coup de fil à 22 heures. On était en train de terminer nos derniers documents. Et on m'appelle pour me dire qu'il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit : 'Le joueur veut partir'. On n'en avait jamais discuté. Je me suis dit que si le club trouvait chaussure à son pied, je n'émettrais pas d'avis négatif. Une demi-heure après, Islam est arrivé au bureau et on a fait les papiers pour lui permettre de partir. Mais il n'a jamais été question de résiliation. On attendait beaucoup plus d'Islam au vu de son expérience... Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Peut-être que l'on ne correspondait pas à ses attentes non plus ».

FC Lorient : trois recrues titulaires à Angers

Alors que du côté du SCO Angers, le match face à Lorient pourrait être la première de Faouzi Ghoulam et Ibrahima Niane, les Merlus ont aussi prévu de lancer leurs renforts au Moustoir. En effet, d'après Ouest-France, Romain Faivre, Jean-Victor Makengo et Bamba Dieng devraient se voir offrir du temps de jeu en tant que titulaires.

Le onze annoncé : Mannone - Kalulu, Méïté, Talbi, Le Goff (c) - Le Fée, Makengo - Faivre, Ponceau, Dieng - Koné.

Montpellier : Kouyaté a la pression et le sait !

En conférence de presse, le nouveau patron de la défense du MHSC Kiki Kouyaté est revenu sur le poids de son transfert, conscient de l'effort fait par Laurent Nicollin pour le ramener dans l'Hérault cet hiver :