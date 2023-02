Digard règle son avenir à Nice, Strasbourg sous pavillon américain, Bordeaux blinde ses pépites, Roy cartonne le LOSC

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

OGC Nice : Didier Digard finira la saison sur le banc

Auteur d'un intérim brillant sur le banc de l'OGC Nice (5 victoires, 2 nuls), Didier Digard a gagné le droit de poursuivre jusqu'à la fin de saison sur le banc du club azuréen. En conférence de presse avant le derby face à l'AS Monaco dimanche (17h05), l'ancien milieu de terrain l'a confirmé :

«Effectivement, c’est une discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible. Pour nous le staff c’est une satisfaction parce qu’on voit le public heureux, les joueurs qui sont derrière nous et nous font confiance. On a envie de les faire progresser et d’arriver cet été avec un groupe très performant.»

Le boss de Chelsea veut racheter le RC Strasbourg

Selon L'Equipe, le RC Strasbourg pourrait pourrait prochainement passer sous pavillon américain avec le milliardaire Todd Boehly. Le quotidien sportif assure que des discussions sont en cours entre l'Américain, propriétaire de Chelsea, et le boss du RCSA Marc Keller. Après s'être intéressé à Sochaux et à l'OL, Boehly – qui cherche un satellite en France – a fixé sa priorité sur le club alsacien. Au micro de BFM Alsace, Keller a expliqué qu'il s'agissait d'un "non-événement", qu'il n'y avait "aucune urgence financière" et qu'aucune "solution n'était privilégiée par rapport à une autre". Affaire à suivre, donc.

SB29 : Eric Roy furieux contre le LOSC

La fin de match entre Lille et Brest a été très tendue (2-1) hier soir. Ce qui a révolté le pourtant très calme Eric Roy, l'entraîneur du SB29 déclarant au micro de Prime Vidéo :

« De l’énervement, il y en a toujours en fin de match. En plus, la manière dont ça se passe, avec des adversaires, le staff, qui envoient le ballon sur le terrain quand vous jouez (à deux reprises, NDLR)… C’est tellement lamentable, tellement petit quand on est une équipe comme Lille, avec le budget de Lille par rapport à Brest… C’est vrai que de voir des choses comme ça, c’est assez effarant. »

Stade de Reims : le coach de Toulouse prédit un brillant avenir à Balogun

Co-meilleur buteur de Ligue 1 (15 buts), Folarin Balogun suscite de plus en plus de commentaires cette saison. Entraîneur du Toulouse FC et prochain adversaire du Stade de Reims en Ligue 1, Philippe Montanier a dit tout le bien qu'il pensait du jeune buteur anglais en conférence de presse :

« C'est un joueur prêté par Arsenal qui y retournera. Il a la vitesse, la puissance et l'habileté technique, il cumule beaucoup de qualités. Ses performances dans le Championnat de France sont d'un très bon niveau. Il est appelé à jouer dans des grands clubs ».

Montpellier : Der Zakarian vise cinq victoires pour le maintien

En conférence de presse ce vendredi, Michel Der Zakarian a fixé le cap pour atteindre le maintien du MHSC. Un cap qui passe par une première victoire contre Lens ce samedi à la Mosson :

« Dans ma tête, chaque année, c’est minimum treize victoires et des nuls pour arriver à 41-42 voire 43 points. Treize victoire minimum, on est à huit succès, il en faut encore cinq minimums et gratter des points supplémentaires même si le calendrier va être très serré pour tout le monde, pour nous, le mois d’Avril sera costaud. Le mois de Mars aussi même si on affronte des concurrents directs, les matchs, ils sont difficiles. On l’a vu contre Troyes. Pour gagner, il faut être bon. Aujourd’hui, on ne voit que par le maintien, il faut arriver à 42 points et après on verra mais allons chercher les 42 points. »

SCO Angers : un Nantais va racheter Angers Télé

D'après Ouest-France, Saïd Chabane, le président du SCO Angers et d'Angers Télé, va prochainement céder sa chaîne et c'est Jérôme Poulain, le président de Télé Nantes qui est en pôle pour récupérer le bébé. Toujours selon le média local, rien n'est encore signé mais cela pourrait se faire sous réserve de l'acceptation de cette cession par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Girondins : Malcom Bokélé et Junior Mwanga ont prolongé !

Les Girondins de Bordeaux ont trouvé un terrain d'entente pour une prolongation de leurs défenseurs centraux Malcom Bokélé (23 ans) et Junior Mwanga (19 ans) jusqu'en juin 2027. Il s'agissait des deux priorités du moment en Aquitaine.