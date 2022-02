Diony perturbe Angers, Nantes fait suer Stéphan, Nice bloque une menace

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Le SCO face au problème Diony

Prêté par le SCO Angers à l'Etoile Rouge de Belgrade, Loïs Diony (29 ans) rencontre déjà de grosses zones de turbulence en Serbie. Non inscrit dans la liste du club en Ligue Europa et écarté depuis le 4 novembre, l'ancien attaquant de l'ASSE ne verra pas son option d'achat (un peu plus de 1 M€) être levé l'été prochain et se présente déjà comme un souci pour les finances angevines, le club avec lequel il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Selon Ouest-France, il n'y a aucune chance que le contrat de prêt soit cassé mais une solution est quand même recherchée. « Pour l’instant, Loïs reste à l’Étoile Rouge de Belgrade », explique l'entourage du joueur qui cherche une porte de sortie sur les marchés encore ouvert (Turquie, Suisse, Russie notamment).

Nice s'est évité un coup de Trafalgar face à Clermont

Ce dimanche (13 heures), Nice reçoit Clermont pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Un match que Lucas Da Cunha, prêté par les Aiglons, ne jouera pas selon Nice-Matin. En effet, avant de laisser partir son ailier en prêt sans option d'achat, le Gym a bien pris soin d'inclure une clause pour s'éviter sa présence sur ce match. Du côté de Nice, on ne veut surtout pas vivre la même mésaventure que Rennes, battu par les Auvergnats il y a 15 jours avec deux réalisations de leurs anciens joueurs (Lucas Da Cunha déjà et Jordan Tell, depuis parti à Grenoble...). Prévoyant.

AS Monaco : le Prince Albert n'a pas apprécié l'affaire Kovac

Grand supporter de l'AS Monaco, le Prince Albert II ne se prive pas de donner son avis sur la gestion des affaires courantes par Dimitri Rybolovlev et ses équipes (Oleg Petrov et Paul Mitchell). Au Palais, on n'a pas spécialement apprécié le limogeage en cours de saison de Niko Kovac et Son Altesse Sérénissime l'a rappelé sur Europe 1 : « Normalement, on fait le bilan en fin de saison et pas en plein milieu. J'ai pu rencontrer Philippe Clement, c'est quelqu'un de charmant avec de très bons résultats dans les équipes qu'il a entraînées. J'aurais peut-être laissé Niko jusqu'à la fin de la saison. J'espère me tromper, mais je pense que c'était une décision un peu trop hâtive ».

Monaco tempère déjà les ardeurs de Lucas avant l'OL

Transféré de l'OL à Monaco pour 11 M€ l'été dernier, Jean Lucas (23 ans) est attendu titulaire ce soir à Louis II avec le club princier. Un match important pour le Brésilien, qui aura cœur à prouver face à son ancien club. Pour autant, Philippe Clément ne veut pas se servir de cette fibre vengeresse pour motiver son joueur : « Je ne veux surtout pas qu'il joue pour prouver qu'il est un bon joueur, notamment à son ancienne équipe, mais pour apporter ses qualités au collectif monégasque ».

MHSC : après Hilton, un deuxième Montpelliérain à Sète ?

Un temps évoqué à l'ASSE dans le sillage de Pascal Dupraz, Vitorino Hilton (44 ans) a finalement choisi de reprendre du service chez d'autres Verts, ceux du FC Sète (N1). Un challenge dans un premier temps pour renforcer l'équipe réserve. Reste que, si l'on en croit le Midi Libre, Sandryk Biton, le manager général du club, le club languedocien ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite désormais attirer Souleymane Camara (39 ans), lui aussi à la retraite depuis 2020 après avoir fait, durant de longues années les belles heures du MHSC.

Stéphan se méfie du FC Nantes

L’armada offensive du FC Nantes fait trembler Julien Stéphan avant le choc dominical à la Meinau (15h). « C’est une équipe qui carbure en ce moment, qui a beaucoup d’atouts avec des joueurs perturbants qui sont capables de dribbler, prendre la profondeur et bons dans le domaine aérien. Il faudra faire attention à ne pas laisser trop d’espace, car avec des joueurs comme Kolo Muani, Blas, Simon, Geubbels ou Bukari, les options offensives sont multiples, a prévenu le coach du RC Strasbourg en conférence de presse. On les avait bien embêtée au match aller mais Nantes a changé de système dernièrement et est certainement bien plus performant que l’équipe que l’on a affrontée. Elle a gardé ses qualités offensives et un socle de confiance s’est développé ces dernières semaines. »

🎙️ Julien #Stéphan : "On est toujours excités quand la compétition revient. C’est une formation nantaise qui carbure bien en ce moment. C’est une meilleure équipe que celle rencontrée au match aller. Ce sera un gros match."#RCSAFCN pic.twitter.com/lM1Je1FDOM — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 4, 2022