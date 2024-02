Discipline : les sanctions sont tombées

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Cette semaine, une fois n'est pas coutume, pas de cas litigieux sur lequel la commission de discipline a eu à pencher.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 13 février 2024 à 0h00.

Wissam BEN YEDDER (AS Monaco)

Mahdi CAMARA (Stade Brestois 29)

Thibault DE SMET (Stade de Reims)

Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)

Arnaud KALIMUENDO-MUINGA (Stade Rennais FC)

Formose MENDY (FC Lorient)

Soungoutou MAGASSA (AS Monaco)

Jake Patrick O'BRIEN (Olympique Lyonnais)

Ibrahima SISSOKO (RC Strasbourg Alsace)

Gabriel Alonso SUAZO URBINA (Toulouse FC)

Bertug Ozgur YILDIRIM (Stade Rennais FC)

LIGUE 2 BKT

Quatre matchs de suspension ferme : Kalidou SIDIBE (EA Guingamp)

Un match de suspension ferme : Sam SANNA (Stade Lavallois MFC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Alexandre COEFF (SM Caen)

Donatien GOMIS (EA Guingamp)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 13 février 2024 à 0h00

Xavier CHAVALERIN (ESTAC Troyes)

Clement DEPRES (Rodez Aveyron Football)

Vincent PAJOT (FC Annecy)



INCIDENTS

16e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille - Clermont Foot 63 du 17 décembre 2023

Comportement de M. X, spectateur de la rencontre et titulaire d’une licence FFF, pour introduction, détention ou usage d’engins pyrotechniques

Deux matchs de suspension ferme

12e journée de Ligue 1 Uber Eats : Toulouse FC - Havre AC du 5 novembre 2023

Comportement de M. X, spectateur de la rencontre et titulaire d’une licence FFF, pour introduction, détention ou usage d’engins pyrotechniques

Deux matchs de suspension ferme

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 14 février 2024 à 18h00

Podcast Men's Up Life