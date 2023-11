Discipline : Roy (SB29), Maurice et Cloarec (Stade Rennais) connaissent leur sanction, les supporters de l'OL devront attendre

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

La décision de la commission de discipline concernant les supporters de l'OL était attendue pour ce soir. Il était en effet reproché aux ultras lyonnais des gestes et comportements racistes lors de l'Olympico au Vélodrome, annulé au début du mois suite à l'attaque du bus lyonnais. Finalement, la commission a décidé de reporter sa décision au... 6 décembre, jour où devrait finalement se jouer le match ! Mais les supporters rhodaniens sont déjà assurés de ne pas être à Marseille suite à un arrêté préfectoral... Voici les autres décisions.

Réunie le 22 novembre 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

DOSSIER EN INSTRUCTION

LIGUE 1 UBER EATS

10e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du 29 octobre 2023

Comportement des supporters lyonnais dans l’espace visiteurs lors de la rencontre Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission décide de mettre le dossier en délibéré dans l’attente d’éléments complémentaires. Elle rendra sa décision finale à l’issue de la réunion du mercredi 6 décembre 2023.

INCIDENTS

LIGUE 1 UBER EATS

11e journée de Ligue 1 Uber Eats : AS Monaco – Stade Brestois 29 du 5 novembre 2023

Propos d’Éric ROY, entraîneur du Stade Brestois 29

Un match de suspension ferme et un match avec sursis.

La sanction prend effet le mardi 28 novembre 2023.

12e journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade Rennais FC – Olympique Lyonnais du 12 novembre 2023

Comportement à la mi-temps de M. Olivier CLOAREC, président du Stade Rennais FC

Comportement à la fin de la rencontre de M. Florian MAURICE, Directeur Technique du Stade Rennais FC

Un match de suspension ferme et deux matchs de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour M. Olivier CLOAREC

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour M. Florian MAURICE

Les sanctions prennent effet le mardi 28 novembre 2023.

------------

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

11e journée de Ligue 1 Uber Eats : Toulouse FC – Havre AC du 5 novembre 2023

Comportement des supporters du Toulouse FC : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la partie basse de la tribune Brice Taton du Stadium.

La sanction prend effet immédiatement.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 29 novembre 2023 à 18h00.

Podcast Men's Up Life