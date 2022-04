Doku encore forfait avec Rennes, fin de saison pour deux Girondins, l’entraîneur de Reims veut un buteur, un Strasbourgeois se voit en Premier League

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Jeremy Doku encore absent

L’ailier Belge Jeremy Doku ne rejouera pas ce week-end avec son club contre l’AS Monaco. Atteint d’une blessure musculaire au mollet droit depuis la mi-mars, l’international belge ne figure toujours pas dans le groupe retenu par Bruno Génésio pour aller affronter l’AS Monaco, aujourd’hui.

Saison terminée pour deux bordelais

Les Girondins de Bordeaux connaissent une saison compliquée en Ligue 1. En plus d’être dans la zone rouge et proches de la Ligue 2, les hommes de David Guion perdent deux joueurs jusqu’à la fin de la saison. En effet, Alberth Elis, touché au ménisque, et Timothée Pembélé, victime d’une rupture des ligaments croisés, ne devraient plus jouer cette saison avec les Girondins.

Garcia veut compenser le départ d’Ekitike (Reims)

Hugo Ekitike va très probablement quitter le Stade de Reims cet été. Le jeune buteur attire la convoitise de nombreux clubs étrangers et a déjà failli partir lors du mercato hivernal 2022. Face à son départ probable l’entraîneur rémois, Oscar Garcia, a lancé un appel à ses dirigeants pour la saison prochaine : « On doit très bien recruter devant parce qu’on va peut-être perdre notre meilleur buteur. Notre deuxième meilleur attaquant a seulement 2 buts. Quand tu regardes Rennes, ils ont Guirassy avec 8 ou 9 buts sur le banc, nous notre meilleur attaquant n’en a que 9. »

Alexander Djiku (Strasbourg) rêve d’Angleterre

Auteur d’une saison remarquable avec son club de Strasbourg, le défenseur strasbourgeois Alexander Djiku attire la convoitise de plusieurs clubs étrangers. L’international Ghanéen ouvre la porte à un départ cet été, pour Sky Sports : « J’ai beaucoup parlé de la Premier League avec mes compatriotes André Ayew, Jordan Ayew et Thomas Partey. C’est l’un des meilleurs championnats du monde et évidemment cela donne envie d’y évoluer un jour. Les stades, l’intensité des matchs, le fameux Boxing Day et puis la passion des fans dans ce pays, c’est juste génial. Je pense que je me sentirai très à l’aise là-bas. »

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Adam Duarte

Rédacteur