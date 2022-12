Dolberg contrarie Nice, coup dur Mercato à Bordeaux, Lille a recalé Regragui, Badé en Liga ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Girondins de Bordeaux : vers un mercato blanc cet hiver ?

Si les Girondins de Bordeaux réalisent une première partie de saison prometteuse en Ligue 2, il faudra qu’ils gardent le rythme après la trêve internationale... puisqu’ils devraient avoir du mal à renforcer leur effectif au mercato hivernal. « Je sais que, pour avoir rencontré Admar Lopes ces derniers jours, aujourd’hui, ce n’est pas trahir de secret que de dire que le club ne sera pas en capacité de recruter à tout-va lors du mercato d’hiver. Non, ce n’est pas vrai, il ne faut pas raconter d’histoires », a glissé l’agent Christophe Hutteau au site Girondins4Ever.

OGC Nice : Hoffenheim pose ses conditions pour Dolberg

Alors que le prêt de Kasper Dolberg devrait être cassé par le Séville FC, où Jorge Sampaoli ne compte pas sur lui, Hoffenheim est le mieux placé pour le recruter en janvier prochain. Selon Estadio Deportivo, le club allemand voudrait finaliser le prêt de l'attaquant danois « le plus rapidement possible » et souhaiterait par ailleurs y inclure une option d’achat n'excédant pas les 7 millions d’euros. Pas sûr que les dirigeants du Gym acceptent de brader un joueur recruté 18 M€ à l’Ajax Amsterdam en août 2019.

Stade Rennais, RC Lens : Badé vers un cador de Liga ?

Si Dolberg devrait bientôt quitter le Séville FC, Loïc Badé pourrait bien y poser ses valises prochainement. Selon El Chiringuito, le défenseur central du Stade Rennais va voir son prêt cassé à Nottingham Forest et a déjà entrepris des discussions avec le club andalou pour un prêt cet hiver. Apparu avec Rennes en tout début de saison, l’ex stoppeur du RC Lens n’a pas joué de match officiel en Angleterre, ce qui lui ouvre la porte vers un troisième club dans cette édition 2022-2023.

AS Monaco : l’agent de Neuer sort du silence

Blessé au ski, Manuel Neuer sera absent pour le reste de la saison et a provoqué un vrai casse-tête au Bayern Munich. Alors que l’option Dominik Livakovic vient d’être mise sur la table, le club allemand ne serait pas contre un retour précipité d’Alexander Nübel. Actuellement prêté par le Bayern à l’AS Monaco, le portier germanique a vu son agent admettre à Fabrizio Romano que les différentes parties étaient en discussions. « Le Bayern m'a informé qu'il était en contact avec Monaco, aucune décision n'a encore été prise, a affirmé l’intéressé au journaliste de Sky Sport. Alex est tranquille. C'est une situation confortable. »

LOSC : Garcia a tenté Regragui !

Consultant pour TF1 pendant la Coupe du monde, Rudi Garcia n’a jamais caché sa proximité avec Walid Regragui. L’ancien entraîneur de l’OM a d’ailleurs révélé que le sélectionneur du Maroc avait failli signer au LOSC dans le passé ! « Walid, c’est le fils que je n’ai pas encore eu, un peu mon fils spirituel. Je l’ai découvert à Corbeil quand on jouait en DH, il avait 18-19 ans, et jouait en juniors, avec la troisième équipe, a-t-il affirmé dans La Voix du Nord. Je l’ai récupéré, il est devenu titulaire, on est monté en CFA2. Il avait déjà 20 ans, n’avait pas fait de centre de formation mais je pensais qu’il pouvait faire carrière. Je lui ai fait faire des essais à Caen, à Châteauroux, à Lille où Pierre Dréossi voulait le prendre mais en amateurs. Il a plutôt fait une année étape en National, au Racing (1998-99). » Par la suite, Regragui fera carrière en première et deuxième division française, mais également en première division espagnole.

SCO Angers : Bouhazama s’est pris au jeu

Lanterne rouge de Ligue 1, le SCO s'est incliné hier en amical contre Niort (0-1) mais cela n’empêche nullement Abdel Bouhazama de voir loin sur le banc de touche angevin. « Je vis mes premières semaines à la tête de l’équipe professionnelle avec beaucoup de plaisir. Je suis un soldat du club. Je suis disponible, on m’a demandé de le faire, donc je le fais. On est dernier au classement, il va falloir chercher des victoires. Il y a des adversaires contre lesquels on sait qu’on sera en grande difficulté, d’autres face auxquels on devra aller chercher des points. Je ne vais pas dire qu’on va prendre des risques, mais il faudra oser, surtout à domicile, a-t-il, clamé dans le Courrier de l’Ouest. Quand la direction m’a demandé de reprendre le groupe jusqu’à nouvel ordre, j’ai trouvé des garçons très bien. Les vacances leur ont fait un bien fou. Cette coupure va casser la mauvaise dynamique (...) Si on me dit de continuer, je continue. Si on me dit d’arrêter, j’arrêterai. Je ne suis pas le G.O du Sco : je ne suis pas au Club Med. En attendant, je fais le boulot. Sans trop me projeter pour autant. Tous les jours, je fais comme si j’étais encore là le lendemain. Tant qu’on ne me dit rien, je bosse. Peut-être qu’un jour on se dira les choses, mais, en attendant, elles ont été claires dès le départ. J’essaie de mettre les choses en place par rapport à la situation. Samedi, ce sera peut-être encore moi, mercredi aussi. Je ne sais pas, on verra… Si on me dit merci pour le boulot et d’avoir rendu service, je retournerai à la formation. Mais je me prends au jeu, c’est vrai. »

PSG : déjà six absents face au RC Strasbourg !

Coupe du monde oblige, le PSG sera amoindri contre le RC Strasbourg, le 28 décembre prochain, le Racing Club de Strasbourg retrouvera enfin la compétition. Selon Direct Racing, Achraf Hakimi, Lionel Messi et Kylian Mbappé ne seront pas encore opérationnels puisqu’ils reviendront tout juste de leurs vacances respectives. Presnel Kimpembe, Danilo et Nuno Mendes sont blessés et sont d’ores et déjà forfaits. Marquinhos – Vitinha et Neymar devraient être la disposition de Christophe Galtier même si rien n’est acté au sujet des Brésiliens, revenus tête basse du Qatar.