Doué a bouleversé le Mercato de Rennes, Guessand s’explique, Metz tient un crack visé par le Real et le Barça

Stade Rennais : Doué a bloqué la quête du remplaçant de Doku

Si le Stade Rennais n’a pas recruté de remplaçant à Jérémy Doku cet été, c’est en partie à cause de Désiré Doué (18 ans). C’est en tout cas ce qu’affirme Ouest-France que la direction bretonne était convaincue que prendre un offensif supplémentaire à la création « aurait été le pire des messages à envoyer, à lui comme à tous les gamins du centre de formation ». Décrit comme « plus mature » cette saison et désireux de faire une saison pleine avec son club formateur avant de regarder ailleurs, l’international U18 tricolore aurait refusé de céder aux sirènes étrangères cet été malgré une prise de renseignements de Newcastle.

VAFC : un 12e renfort a signé !

Et de douze ! Ibrahima Sory Diallo est le douzième renfort estival du Valenciennes FC, qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance du club turc de Gotzepe. L'ailier gauche de 21 ans portera le numéro 31.

OGC Nice : Guessand (ex-FC Nantes) justifie son choix d’être resté

Revenu de son prêt au FC Nantes cet été, Evann Guessand est finalement resté à l’OGC Nice cet été. Dans un entretien au site officiel du Gym, l’attaquant de 22 ans s’est justifié :

« Durant la période de mercato, j’étais susceptible de partir, comme tous les autres joueurs. Dans mon cas, il y a eu pas mal de rebondissements. J’ai eu des échanges avec Florent Ghisolfi (Directeur sportif) et Francesco Farioli (entraîneur) qui ont été intéressants. Ils m’ont convaincu, en m’expliquant ce qu’ils voulaient faire de moi cette saison et ce que l’équipe voulait faire. On a pris cette décision ensemble et c’est avec un grand plaisir que je reste. Nice, c’est le club où j’ai grandi, où j’ai toujours été depuis bientôt 10 ans… M’imposer ici a toujours fait partie de mes ambitions et de mes objectifs. L’histoire serait belle, un joueur venu à 13 ans ici, qui a passé toutes les catégories, et qui « s’impose » dans le monde pro dans son club… C’est mon idée première. A moi de travailler dur pour m’en donner les moyens et pour continuer à progresser ».

Et aussi...

Le Toulouse FC a tenté le coup Cerny !

Si le Toulouse FC a recruté deux joueurs (Donnum, Cissoko) pour renforcer ses ailes cet été, le club haut-garonnais était sur le gros coup Vaclav Cerny du côté de Twente (D1 néerlandaise) selon LesViolets.com. Cet été, l’international tchèque a finalement signé à Wolsbourg contre 8 M€.

Une légende du MHSC de retour en Ligue 2 ?

Emblématique milieu du MHSC du début des années 2010, Tino Costa (milieu, 38 ans) est de retour en France. Selon la République des Pyrénées, l’ancien international argentin s’entraîne actuellement du côté du Pau FC (Ligue 2), club dans lequel il jouait entre 2005 et 2007 avant son arrivée dans l’Hérault.

Selon le média béarnais, il est toutefois « trop tôt » pour envisager une signature, Tino Costa n’ayant plus disputé le moindre match depuis son départ du Deportivo Moron (D2 argentine) en février…

Le Havre : Ménès attend Bodmer au tournant

Interrogé sur le début de saison du Havre lors de son dernier « Pierrot face Cam », Pierre Ménès a confirmé le ressenti global concernant le début de saison des Normands qu’il voit comme « une bonne surprise ». Le consultant attend cependant pour tirer des conclusions sur Mathieu Bodmer :

« Pendant l’intersaison, beaucoup ont parlé en bien de Mathieu Bodmer par rapport à son travail. Force est de constater que Mathieu Bodmer bosse bien et sait bien ce qu’il fait. Il a monté une équipe sympathique, qui joue au foot et qui provoque du plaisir. Maintenant il faudra voir sur la durée, avec la constance… »

Amara Diouf, la future pépite du FC Metz, explose un record de précocité !

Hier, Amara Diouf (15 ans, 94 jours) a battu un record en devenant le plus jeune joueur de l’Histoire à disputer un match avec la sélection A du Sénégal. Promis à un brillant avenir et déjà suivi par les plus grands clubs (Manchester City, Real Madrid, FC Barcelone, Arsenal), la pépite de Génération Foot rejoindra le FC Metz à sa majorité comme l’a confirmé le patron du centre de formation sénégalais Mady Touré : « À 18 ans, Amara filera au FC Metz. C’est notre club partenaire, qui a permis de lancer la carrière de nombreux Sénégalais ». Un choix de carrière validé par Sadio Mané himself qui a emprunté cet axe dans sa brillante carrière.

Amara Diouf became the youngest ever to play for Senegal — born in 2008, 15 years and 94 days. ✨🇸🇳



A LW from Generation Foot academy that produced Sadio Mané.



He’s joining Metz, deal already agreed for the future. 🇫🇷 pic.twitter.com/HuFu4x3CSA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023

Girondins : la tuile pour Alexi Pitu

Parti en sélection U21 roumaine, Alexi Pitu (21 ans) rentre prématurément à Bordeaux. Si l’on en croit le compte Twitter spécialisé « Foot Roumain », l’ailier des Girondins s’est blessé à l’entraînement et est forfait pour l’affrontement en Albanie mardi. On ne connait pas encore la gravité de sa blessure mais c’est un vrai coup dur pour David Guion qui ne dispose pas de pléthores de solutions sur les ailes…

